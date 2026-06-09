martes 9  de  junio 2026
LETRAS

Pedro Almodóvar publica su primera novela, "El hombre que solo escribía en los aviones"

Según detalla la editorial, la novela tiene como protagonista a Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado media vida reinventándose

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

AFP/ Alberto Pizzoli

MADRID.- El cineasta Pedro Almodóvar publicará su primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones (Reservoir Books), el 29 de octubre, en lo que supone su segunda incursión en la literatura después del libro de relatos que publicó en 2023, El último sueño.

Trama

Según detalla la editorial este martes, El hombre que solo escribía en los aviones tiene como protagonista a Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado media vida reinventándose. Ha tenido decenas de aficiones, pero pocas veces han culminado en una profesión; la de actor es la que ha logrado cultivar con más o menos fortuna.

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En un viaje de promoción, sin embargo, a 10.000 metros de altura, descubre tardíamente una nueva vocación, la escritura, y desde ese momento se dedicará a combatir sus bloqueos creativos y perseguir ese sueño... que irremediablemente se le escapa de las manos en cuanto se acerca el momento de poner el punto final, indican desde la editorial.

Se trata de una narración que se adentra -continúa- "en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas, que a su vez sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca y muy apasionada".

Almodóvar presentó su última película, Amarga Navidad, en el pasado Festival de Cannes, donde acudió con todo el equipo del filme, protagonizado entre otros por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia.

FUENTE: AFP

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