Pedro Almodóvar se prepara para publicar libro "The Last Dream"

El cineasta galardonado con el Óscar publicará The Last Dream, la versión en inglés de su libro El último sueño, el 24 de septiembre. La editorial HarperVia lo califica como una colección debut de relatos. Almodóvar, quien ha hecho carrera desafiando los límites, tiene una definición diferente, o más bien una antidefinición.

“Me han pedido que escriba mi autobiografía más de una vez, y siempre me he negado; también me han sugerido que deje que otra persona escriba mi biografía, pero siempre he sentido algo de resistencia a la idea de un libro completamente sobre mí como individuo”, dijo en un extracto compartido esta semana por HarperVia.

“Nunca he llevado un diario, y cada vez que lo he intentado, nunca he llegado a la página dos. En cierto sentido, entonces, este libro representa algo así como una paradoja. Podría describirse mejor como una autobiografía fragmentaria, incompleta y un poco críptica”.

Las obsesiones más íntimas de Pedro Almodóvar

The Last Dream incluye 12 selecciones de sus escritos personales que reflejan sus obsesiones más íntimas. Los relatos van desde la pieza que da título al libro, la muerte de su madre, la historia de un cineasta en busca de analgésicos en un fin de semana festivo, hasta la historia de un vampiro arrepentido. En castellano fue publicado en 2023 por Reservoir Books.

“Ofrece una visión poco común de la vida de uno de los directores más influyentes y eminentes en activo en la actualidad, presentando una narración que se acerca más a un autorretrato, revelando una mente creativa tremendamente inventiva y poco convencional”, dijo el director editorial de HarperVia, Juan Mila, en un comunicado.

Almodóvar, de 74 años, es conocido por películas aclamadas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre y Hable con ella. Su libro fue traducido al inglés por Frank Wynne.

HarperVia es un nuevo sello de HarperCollins Publishers, centrado en voces internacionales.