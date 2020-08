Pedro Fernández ante críticas: "Me estoy haciendo viejo"

Algunos de los comentarios que hicieron los seguidores en Instagram fueron:

“Ay no, creo que fue con el cirujano de Alfredo Palacios, ¿por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?”, expresó un seguidor.

“Le hicieron cara de memela (tortilla de maíz) como Lin May, Alfredo Palacios, Anamía, Ninel Conde; todas igualitas, caras de memela. Qué pena, qué tristeza y qué vergüenza”, indicó otra persona.

“Qué se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, comentó una seguidora.

Tras ello, Pedró Fernández se comunicó por su cuenta de Instagram a través de un Live que se extendió más de 36 minutos y aprovechó el momento para responder ante la polémica.

"Me rasuré porque me quería ver muy bien para mis fans", fue uno de los primeros comentarios que hizo al inicio del video.

Con respecto a su apariencia física actual, fue al grano. "Vi una nota que decía que me había hecho una cirugía y que me veía bien rarito. La verdad es que no me he hecho nada", aseguró Pedro, quien resaltó que de llegarse a someterse a algún procedimiento estético lo anunciaría. "Si un día me llego a hacer algo, de verdad, créanme que se los voy a decir. Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, entonces estoy cambiando, pero no me he hecho nada", aseveró el intérprete mexicano.

"Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no me hago nada. Un día...", comentó en tono de broma.

Por otra parte, Fernández aprovechó el momento para acotar que durante la pandemia ha trabajado en su música y que próximamente estrenará un tema. "Estamos considerando lanzar un sencillo pronto. No sabemos en qué momento, pero lo vamos a hacer", dijo el artista.

"La verdad es que estamos muy contento con lo que hemos podido grabar y realizar... estamos contentos porque está prácticamente listo", añadió.