Pedro Pascal desmiente rumores de romance con Jennifer Aniston

¿Reunión de trabajo?

Ante el cuestionamiento de si el encuentro se debía a que Pascal estaba persuadiendo a Aniston para tener una participación en The Last of Us, el intérprete respondió con gracia: “O yo voy a su programa”.

Sus palabras coinciden con la invitación que Aniston y Reese Witherspoon le hicieron durante la alfombra roja de los Critics Choice Awards.

No obstante, Pedro Pascal destacó que admira la habilidad de Jennifer para hacer sentir cómodo a una persona en cualquier situación, celebrando su carisma y buen humor.

"Si estás muy estresado en una fiesta, haz contacto visual con Jennifer Aniston y ella calmará tu sistema nervioso centro. Apenas tu cerebro comience a descontrolarse un poco, y comienzas a sentirte algo paranoico, ella te mirará, te dará un vaso de agua y estarás bien", concluyó.