Shailene Woodley y Lucas Bravo avivan los rumores de romance

La protagonista de Divergente y Bajo la misma estrella lucía un pantalón cargo, un suéter tejido verde y un saco negro. Su cabello lo llevaba con una media cola y el rostro no tenía maquillaje.

Por su parte, el intérprete de Emily in Paris estaba irreconocible con un pantalón negro, un suéter verde y una chaqueta marrón. Bravo dejó crecer su barba y su cabello, el cual llevaba recogido y con un pasamontañas color mostaza.

Relaciones

Esta es la primera vez que Woodley es vista en lo que parece haber sido una cita, tras su fallido compromiso con el mariscal de campo de la NFL, Aaron Rodgers. La actriz mantuvo una relación con el deportista desde julio de 2020. En febrero de 2021, Aaron confirmó que estaban comprometidos; pero un año después se confirmó su ruptura.

En diciembre de 2024, la actriz dijo a Outside que pese a no hablar mucho sobre el romance, fue una relación bonita. "No he compartido mucho sobre mi relación con Aaron porque siempre me hace llorar. No era lo correcto. Pero fue hermoso”.

La actriz habló sobre la depresión que atravesó previo a la ruptura y cómo afectó su vida.

"Sentí que perdí mi alma, a mí misma, mi felicidad, mi alegría. Realmente entendí la depresión y la ansiedad y el completo desapego del alma".

Mientras tanto, Bravo señaló en el pasado que prioriza la comunicación en una relación.

“Me gusta la comunicación. Es la base de todo. No me gusta cuando hay un elefante en la habitación y la persona elige simplemente escapar o dar un portazo o sentarse en una esquina con cara de niño enfurruñado. No me gusta el puchero o cuando alguien evita una conversación”, dijo en 2020 a Outside.