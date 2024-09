Película "Deadpool" se mantiene en la cima y "Reagan" supera expectativas en floja taquilla

LOS ÁNGELES.- Al igual que en los filmes, a Deadpool no se le puede matar. La película Deadpool & Wolverine, una de las producciones definitorias del verano, dominó la taquilla en un fin de semana con pocos estrenos y baja asistencia a las salas mientras la temporada cinematográfica de verano llegaba a un final anticlimático.

Embed

Reagan, una película biográfica protagonizada por Dennis Quaid como el presidente número 40 de Estados Unidos, fue el único estreno que competía con las películas remanentes que se estrenaron a principios de este verano. Superando las proyecciones, el primer largometraje sobre el presidente Ronald Reagan recaudó 7,4 millones de dólares durante el fin de semana de tres días, con un total acumulado estimado de 9,2 millones de dólares incluyendo las proyecciones del lunes.

Embed

El público reaccionó positivamente a la película, otorgándole un A en el sitio de CinemaScore y una puntuación de audiencia del 98% en Rotten Tomatoes. Los críticos han sido menos receptivos, dándole una calificación del 19% y considerándolo pésimo en el popular sitio de calificaciones. Ocupó el puesto número cuatro en las listas.

El estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. Deadpool & Wolverine - $15,2 millones de dólares.

2. Alien: Romulus - $9,3 millones.

3. It Ends With Us - $7,4 millones.

4. Reagan $7,4 millones.

5. Twisters - $7,2 millones.

6. Blink Twice - $4,7 millones.

7. The Forge - $4,6 millones.

8. Despicable Me 4 - $4,1 millones.

9. Afraid $3.7 millones.

10. Inside Out 2 - $2,8 millones.

FUENTE: AP