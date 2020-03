Película de disidente iraní se lleva el Oso de Oro en la Berlinale

01 de marzo de 2020 - 11:03

El film "There is no evil", del cineasta Mohammad Rasoulof, fue recompensada este sábado con el máximo galardón, al término de una edición de fuerte carácter político, en la que América Latina triunfó en secciones paralelas