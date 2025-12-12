viernes 12  de  diciembre 2025
CINE

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a "Los Juegos del Hambre"

Amanecer en la Cosecha será la película basada en la última novela de Suzanne Collins y narra los acontecimientos de los 50.º Juegos del Hambre

Jennifer Lawrence y Binoche encabezan Festival de San Sebastián

Jennifer Lawrence y Binoche encabezan Festival de San Sebastián

AFP/Foto por MICHAEL TRAN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volverán a dar vida a su legendarios papeles de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en la precuela de Los Juegos del Hambre, la venidera Amanecer en la Cosecha. La historia se centra en la experiencia de Haymitch Abernathy en los juegos a los 16 años.

Joseph Zada asume el papel del joven, interpretado por Woody Harrelson en la saga cinematográfica original.

Lee además
HBO comparte imágenes de la tercera temporada de Euphoria. 
TELEVISIÓN

HBO comparte primeras imágenes de nueva temporada de "Euphoria"
Quebec City, Canadá.
TURISMO

Navidad en la encantadora ciudad de Quebec

La película de Lionsgate está basada en la última novela de Suzanne Collins y narra los acontecimientos de los 50.º Juegos del Hambre, 24 años antes de que Katniss y Peeta entraran por primera vez en el campo de la muerte como tributos del Distrito 12, con Haymitch como mentor.

Si bien todavía no se conocen los detalles del cameo, los lectores de la novela saben que Katniss y Peeta aparecen junto a su mentor en el epílogo, por lo que se anticipa una especie de vistazo al futuro.

Embed

Si bien las películas originales convirtieron a Lawrence, Hutcherson y a su coprotagonista, Liam Hemsworth, en megaestrellas hace más de una década, la pareja también ha estado muy ocupada últimamente.

El lunes, Lawrence recibió su séptima nominación al Globo de Oro por su última película, Muere mi Amor, lo que se suma a su galardonada trayectoria, que incluye un Óscar a la mejor actriz. Mientras tanto, Hutcherson disfruta de los exitosos estrenos de Five Nights at Freddy’s 2 y la serie de HBO I Love L.A.

Detalles

El elenco de Amanecer de la Cosecha también también incluye a Elle Fanning como una versión más joven de Effie Trinket (originalmente interpretada por Elizabeth Banks, y a Ralph Fiennes en el papel del presidente Coriolanus Snow.

Francis Lawrence, quien ha dirigido cada entrega de la franquicia desde En Llamas de 2012, dirige a partir de un guion escrito por Billy Ray, con Brad Simpson y Nina Jacobson como productores. Las cinco películas de la franquicia han recaudado hasta la fecha más de 3.300 millones de dólares en taquilla.

Amanecer de la Cosecha se estrenará el 20 de noviembre de 2026.

Temas
Te puede interesar

Videógrafo de Sean 'Diddy' Combs explica filtración de material a Netflix

Miss Venezuela 2024 denuncia malos tratos por parte de organización del certamen

Reyes de España envían mensaje navideño con inédita fotografía familiar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
Aumenta la presión

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 
OFENSIVA

Trump no tiene interés en "una guerra prolongada" en Venezuela, según la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El presidente ejecutivo de la firma MyPilow, Mike Lindell, uno de los más firmes defensores del presidente Donald J. Trump. 
POSTULACIóN

Mike Lindell, defensor de Trump, anuncia su campaña para gobernador en Minnesota

Aedes aegypti, presente en Florida, transmisor del dengue, zika, fiebre amarilla y chikunguña
SALUD

Descartan riesgo de propagación del oropuche en Florida, mientras crecen brotes de dengue y chikunguña en Cuba

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.
LA BOLSA

Wall Street abre con resultados dispares por dudas sobre la IA