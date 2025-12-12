Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a "Los Juegos del Hambre"

MIAMI.- Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volverán a dar vida a su legendarios papeles de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en la precuela de Los Juegos del Hambre, la venidera Amanecer en la Cosecha. La historia se centra en la experiencia de Haymitch Abernathy en los juegos a los 16 años.

La película de Lionsgate está basada en la última novela de Suzanne Collins y narra los acontecimientos de los 50.º Juegos del Hambre, 24 años antes de que Katniss y Peeta entraran por primera vez en el campo de la muerte como tributos del Distrito 12, con Haymitch como mentor.

Si bien todavía no se conocen los detalles del cameo, los lectores de la novela saben que Katniss y Peeta aparecen junto a su mentor en el epílogo, por lo que se anticipa una especie de vistazo al futuro.

Embed

Si bien las películas originales convirtieron a Lawrence, Hutcherson y a su coprotagonista, Liam Hemsworth, en megaestrellas hace más de una década, la pareja también ha estado muy ocupada últimamente.

El lunes, Lawrence recibió su séptima nominación al Globo de Oro por su última película, Muere mi Amor, lo que se suma a su galardonada trayectoria, que incluye un Óscar a la mejor actriz. Mientras tanto, Hutcherson disfruta de los exitosos estrenos de Five Nights at Freddy’s 2 y la serie de HBO I Love L.A.

Detalles

El elenco de Amanecer de la Cosecha también también incluye a Elle Fanning como una versión más joven de Effie Trinket (originalmente interpretada por Elizabeth Banks, y a Ralph Fiennes en el papel del presidente Coriolanus Snow.

Francis Lawrence, quien ha dirigido cada entrega de la franquicia desde En Llamas de 2012, dirige a partir de un guion escrito por Billy Ray, con Brad Simpson y Nina Jacobson como productores. Las cinco películas de la franquicia han recaudado hasta la fecha más de 3.300 millones de dólares en taquilla.

Amanecer de la Cosecha se estrenará el 20 de noviembre de 2026.