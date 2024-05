Película "In a Violent Nature": en los zapatos del mal

Inclusive, a pesar de tener una cantidad enorme de sub-géneros que se desprenden de él (como horror, gore, slasher, home invasion, zombies, etc), es difícil conseguir propuestas frescas que no se pierdan en clichés y jump scares. Aunque no hay nada nuevo bajo el sol —y vivimos en tiempos de secuelas y precuelas—, ¿se puede realmente contar algo 'nuevo' con las mismas piezas de siempre? La respuesta automática suele ser no, pero de pronto aparece una que otra película que subvierte nuestras expectativas y revitaliza el género dándole una mirada fresca. Este es el caso de In a Violent Nature, lo más reciente de IFC Films y Shudder.