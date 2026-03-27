viernes 27  de  marzo 2026
CINE

Película mexicana "Chicas tristes" aborda amistad femenina ante la violencia sexual

El fime se estrenó en la Berlinale y ganó el Oso de Cristal a la mejor película y el gran premio del Jurado Internacional en la sección Generation14plus

El filme cuenta la relación de Paula y la Maestra, dos chicas mexicanas de 16 años que compiten en un equipo de natación que está a punto de viajar a un campeonato en Brasil.

El filme cuenta la relación de Paula y la Maestra, dos chicas mexicanas de 16 años que compiten en un equipo de natación que está a punto de viajar a un campeonato en Brasil.

Captura de Pantalla / Sitio web de la Berlinale

PARÍS.- La cineasta mexicana Fernanda Tovar, miembro del joven Colectivo Colmena, muestra en Chicas tristes hasta dónde pueden llegar dos amigas adolescentes inseparables cuando se enfrentan a una agresión sexual. La película se estrenó en la Berlinale y ganó el Oso de Cristal a la mejor película y el gran premio del Jurado Internacional en la sección Generation14plus,

El filme cuenta la relación de Paula y la Maestra, dos chicas mexicanas de 16 años que compiten en un equipo de natación que está a punto de viajar a un campeonato en Brasil.

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Su amistad inquebrantable se tambalea cuando una de ellas sufre una agresión sexual y descubren que tienen formas diferentes de enfrentarse a este hecho traumático.

Aunque al principio Tovar pensó en tratar la violencia sexual en los adolescentes, pronto se dio cuenta de que lo que realmente le interesaba era la fuerza de la amistad.

"Para mí es importante contar cómo un vínculo poderoso como es tu mejor amiga se ve trastocado por una situación así", explica la directora durante el festival Cinelatino de Toulouse, en el sur de Francia, donde su película fue proyectada en la apertura del certamen.

"La violencia funciona más como un contexto que como un tema central" de la historia, añade Tovar, nacida en 1999.

Complejidad

Las dos formas en que reaccionan las amigas, una de manera más racional y la otra más instintiva, muestran la complejidad humana.

"En el mundo de las ideas y de la teoría tenemos mucha claridad de qué hay que hacer y qué hay que decir (...) pero después, cuando suceden las cosas, las personas somos súper complejas y es difícil tomar decisiones", asegura.

La película, ópera prima de Tovar, muestra la estrecha relación entre Paula y la Maestra, desde sus deseos para viajar a Brasil con su equipo de natación, hasta las dudas que tienen con los chicos o su trato con sus familias.

En uno de sus rincones preferidos, la azotea de un edificio, se cuentan sus secretos mientras observan los aviones que cruzan el cielo.

El hecho de situar la historia en los entrenamientos para una competición permite a la directora plantear la situación en una "comunidad cerrada", donde probablemente la víctima volverá a cruzarse con la persona que abusó de ella.

"En estas conversaciones que tenemos sobre la violencia contra las mujeres se habla poco del espacio y de los sueños. Pareciera que es como si tú ya no quieres ver al tipo, entonces tú salte de la escuela, deja de ir, cámbiate de equipo, no vayas a Brasil... ", enumera Tovar. "Tampoco es la solución porque no debería de haber una renuncia a la vida y a lo que una quiere hacer".

Colectivo Colmena

Las secuencias en la piscina, en las que las dos amigas parecen flotar y olvidar sus desencuentros, llenan de lirismo esta historia triste.

"La premisa siempre fue cómo hablamos de la manera más amorosa posible sobre esto tan doloroso", dice la directora. "Mi intención era no aportar más violencia y más oscuridad, más bien abordarlo como esperanza, luz y empatía".

Tovar forma parte del Colectivo Colmena, creado en México en 2015 por cineastas independientes y que se presentan como creadores que ven el cine "como una fuerza transformadora". Muchos de los temas que tratan están relacionados con la adolescencia.

El grupo, que defiende la idea de mantenerse independiente tanto a nivel estético como financiero, está formado por directores como José Pablo Escamilla o Mauricio Calderón Rico, algunos de los cuales estuvieron presentes en Cinelatino para hablar del colectivo.

Para Tovar, se trata sobre todo de "una comunidad de acogida y de acompañamiento porque hacer una película puede ser muy solitario".

FUENTE: AFP

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