Eiza González muestra su transformación física para la película "Iron Jane"

La actriz mexicana Eiza González llega al estreno de "Bloodshot" de Sony en el cine Regency Village el 10 de marzo de 2020 en Westwood, California.

MIAMI.- La actriz mexicana Eiza González ha compartido en redes sociales el cambio físico que experimenta como parte de su entrenamiento para protagonizar la película Iron Jane, cinta que se centra en el culturismo femenino.

"IRON JANE. Bienvenidos al mundo del culturismo. Estoy muy orgullosa de contar la historia de Jane, este viaje es muy especial para mí", reza el mensaje con el que la intérprete de 36 años acompaña la fotografía.

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En la imagen se puede apreciar a Eiza posando de espalda, mientras con sus brazos hace un gesto de fortaleza que permite ver cómo sus bíceps, tríceps y torso se encuentra perfectamente definidos. Eiza compartió el retrato a propósito de que la revista Variety revelara que daría vida a la culturista Janie John.

La película cuenta la historia de Janie, una joven que tras sufrir una infancia de abandono, transforma su dolor en poder. "El culturismo femenino le ofrece algo que nunca ha tenido: la oportunidad de volverse intocable", expone Variety.

Concienciación

Al igual que otras estrellas, el 1 de marzo Eiza abordó la importancia de exponer cómo la imagen corporal puede afectar la salud de las mujeres.

"A medida que comienzo un nuevo viaje con mi cuerpo para el trabajo, siento que es un momento importante para reconocer lo mucho que puede ser una montaña rusa sentirse insegura en tu propia piel. La mayor parte de mi vida, mi relación con mi cuerpo ha sido complicada", escribió en la Semana de Concienciación sobre los Trastornos Alimentarios.

En la publicación, señaló la importancia de agradecer a su cuerpo lo que le ha permitido lograr y lo comprometida que está con valorarlo tal cual es.

"Estoy profundamente comprometida a darle amor a mi cuerpo, alimentándolo con amabilidad, cuidado y respeto para que pueda sentirse feliz y realizado. Estoy orgullosa de dónde estoy y del arduo trabajo que ha tomado romper viejos patrones", añadió.

"Espero que cualquiera que lea esto sepa que elegirte a ti mismo y honrar tu cuerpo por las razones correctas es mucho más significativo que tratar de agradar a otros, incluso a nosotros mismos a veces. No me gusta fingir que el viaje ha terminado, es difícil, complejo. Pero NUNCA es demasiado tarde ♥".