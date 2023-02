Películas de Marvel regresan a los cines de China

La franquicia de Disney no había vuelto a presentar sus películas en el país asiático desde julio de 2019, cuando estrenaron Spider-Man: far from home. Este 7 de enero, el gigante cinematográfico estrena Black Panther: Wakanda Forever.

En China las películas de superhéroes tienen gran demanda en la taquilla, lo que ha provocado pérdidas importantes para la productora.

Según información de Office Mojo, en 2018 Black Panther recaudó 105 millones de dólares en China, mientras que Ant-Man and the Wasp reunió 121 millones de dólares. Hasta ahora, Avengers: Endgame lidera la lista como la película de Marvel más taquillera en China con una recaudación total de 632 millones de dólares

El gobierno chino establece un número limitado de proyecciones de largometrajes extranjeros al año. Sin embargo, Pekín nunca informó la razón por la cual canceló la entrada de los filmes de Marvel.

Disney anunció que el 17 de febrero también se estrenará Ant-Man and the Wasp: Quantumania en China.

Aunque no está confirmado, se presume que una de las razones pudo ser debido a que Disney se negó a censurar películas como Eternals en 2021 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022, en donde había referencias de relaciones homosexuales.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, cinta en la que gran parte del elenco es asiático, también fue vetada de China.

No obstante, Estados Unidos también ha rechazado y acusado a Disney de colaborar con las autoridades chinas. La crítica responde a la polémica que se generó cuando la compañía filmó el live action de Mulán en Xinjiang, región en done han sido denunciadas violaciones de derechos humanos a la población musulmana por parte del gobierno chino.

FUENTE: Redacción con información de AFP