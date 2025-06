Pepe Aguilar desmiente rumores de contrato prematrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

En aquel momento, Pepe Aguilar ya había insinuado la falsedad de dichas afirmaciones en una conversación con Despierta América, declarando con sarcasmo: "Si algo no tiene ese muchacho es ser tonto, entonces, ¿cómo me va a firmar, por el amor de Dios?".

Pepe Aguilar reitera su postura

Ahora, en una entrevista más reciente con Mara Patricia Castañeda el pasado 15 de junio, Aguilar reiteró su postura con un tono jocoso, llegando a comentar: "Oye, hubiera estado bueno eso fíjate, los hacía que tronaran… Si hubiera [él] firmado [por] 12 millones de dólares. Oye, sí valdría la pena ponerle ahí un cuatro, ¿no?".

El intérprete de Por Mujeres Como Tú enfatizó la imposibilidad de que tal acuerdo existiera, argumentando que ni Christian ni Ángela aceptarían una imposición de esa magnitud en su vida personal.

"Cómo crees? ¡Imagínate! No, y Christian ta’ remenso seguramente, él se va a dejar, ¿no? Y Ángela está remensa seguramente, se va a dejar", ironizó, para luego sentenciar: "¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Se me hace ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida ni yo pretendo decirle a nadie qué haga con la de ellos".

Un matrimonio sólido, según Pepe Aguilar

Más allá de los infundados rumores, Pepe Aguilar aprovechó la oportunidad para compartir su visión sobre el matrimonio de su hija y yerno.

Aseguró que la relación de Ángela y Christian es sumamente positiva, destacando su cercanía y afecto mutuo.

"Son súper, superpegados, son supercariñosos, están todo el tiempo juntos. Christian es muy buen muchacho, la verdad que sí", afirmó Aguilar, ofreciendo una perspectiva tranquilizadora sobre la estabilidad de la pareja.