Pepe Aguilar reacciona a rumores de embarazo de Ángela

En este sentido, otro seguidor defendió a la familia y le respondió: "¿Qué te importa?".

Aguilar no habló al respecto, pero le dio 'like' al segundo comentario. Esta simple acción fue suficiente para dejar claro que no está a favor de que se hable de su familia, así como tampoco se prestará para avivar los rumores.

¿Está embarazada?

En días pasados, Jomari Goyso se mostró crítico ante los múltiples rumores que han surgido tras la celebración de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El español, quien es íntimo amigo de la familia Aguilar desde hace años y fue testigo de la unión, se pronunció en el programa Despierta América de Univision. Goyso insistió en que la pareja se tomó su tiempo para preparar cada detalle del día que habían soñado, y que quienes asistieron a la ceremonia sabían desde hacía mucho de la unión.

"Fue una boda planeada y mucha gente lo sabíamos, lo que pasa es que se mantuvo en secreto porque fue en familia. No fue una boda repentina. Nadie tenía prisa".

"Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esta teoría, suéltenla ya. Lo que pasa que no la van a soltar porque eso no les funciona, les funciona decir todas estas estupideces porque saben que la gente se enreda".