Un vestido reaviva rumores sobre embarazo de Ángela Aguilar

MIAMI.- Las semanas pasan y aún hay quienes sospechan que detrás de la prematura celebración de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar haya habido una importante razón. Y aunque la propia cantante dijo en una entrevista al inicio de su relación que no tenía planes de ser madre todavía, los internautas siguen buscando claves en cada uno de sus pasos.

"La Diferencia con la patroncilla", reza el mensaje del también cantante que acompaña la publicación.

Sin embargo, el atuendo que la joven de 20 años luce ha despertado los rumores sobre un embarazo nuevamente.

Angela usó un vestido largo de tela sedosa con fondo blanco y flores azules, y espalda descubierta. A la altura de la cadera tiene un detalle que ciñe la pieza al cuerpo. No obstante, en el torso la tela se vuelve más suelta.

En el audiovisual se nota como Ángela y su hermano cantan inspirados, y en momentos la esposa de Nodal se inclina hacia adelante para enfatizar los versos de la canción. Es justo en esos momentos en los que su vestido parece develar un vientre abultado.

El detalle, que no queda claro si es un efecto visual de la pieza, despertó nuevamente los rumores.

“No se si soy yo, o no sé; pero me quede mirando la panza de Ángela y se ve un poquito ‘grandecita’. ¿Será que los rumores son ciertos?”, “Entonces ¿si está embarazada?”; “‘Acaso la casaron por qué salió con su domingo siete?”; “La pelona está embarazada, vamos a ser señoras”; “¿Soy yo o veo una pancita ahí ?”; “Embarazado a la vista”; “Se le va a salir el chamaco de tanto cantar, jajaja”; “Vamos a ser tías” y “Bien panzona”, son algunos de los comentarios que seguidores han dejado en la publicación.

¿Bebé en camino?

Ni Ángela ni Christian aún se han pronunciado al respecto para silenciar las presunciones.

Recientemente, Pepe Aguilar reaccionó a los señalamientos.

En Instagram, un seguidor del padre de la cantante le preguntó: "¿Ya compraste todo para la llegada del Nodalito en unos meses más?". En este sentido, otro seguidor defendió a la familia y le respondió: "¿Qué te importa?".

Aguilar no habló al respecto, pero le dio 'like' al segundo comentario. Esta simple acción fue suficiente para dejar claro que no está a favor de que se hable de su familia, así como tampoco se prestará para avivar los rumores.

Igualmente, Jomari Goyso se mostró crítico ante los múltiples rumores que han surgido tras la celebración de la boda, y negó que la pareja esté en la dulce espera.

"Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esta teoría, suéltenla ya. Lo que pasa que no la van a soltar porque eso no les funciona, les funciona decir todas estas estupideces porque saben que la gente se enreda".