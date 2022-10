Periodista de "Despierta América" cuestiona apoyo a Lyle

"Yo desde el 2019 he llevado este caso, he estado en la corte desde el primer día que le tocó ir (a Pablo Lyle) cuando sucede este caso y él nunca ha tenido o no tuvo un amigo actor o actriz o celebridades con él. Nunca se vio absolutamente a nadie, incluso mucha de la gente que ha escrito estos mensajes el día de hoy y el día de ayer en la tarde luego de conocerse el veredicto de culpabilidad lo hicieron por primera vez, nadie se había querido ligar a este caso y entonces me parece que es un poquito inoportuno porque yo pienso que cuando una persona es amiga tuya es amiga siempre, en las buenas, en las malas, en el proceso", comentó en sus redes sociales.