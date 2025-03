Periodista Javier Menéndez Flores: "Solo entiendo este oficio como algo puramente vocacional"

RECONOCIMIENTO Lucrecia sobre Premio Latino de Oro en su honor: "Me llena de orgullo"

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Javier Menéndez Flores, tras recibir la estatuilla de la mano de Iliana Lavastida, directora ejecutiva de este medio de comunicación.

periodista español Javier Menéndez Flores-cortesía.jpg El periodista español Javier Menéndez Flores recibe el reconocimiento Excelencia en Periodismo 2025 en Premios Alegría de Vivir, de la mano de la directora ejecutiva de DIARIO LAS AMÉRICAS, Iliana Lavastida. Cortesía/Lucrecia

- ¿Qué representa este reconocimiento que le hacen en su país por la labor periodística?

Todo reconocimiento a tu trabajo es una inyección de aliento y de ánimo. Esta profesión, la de periodista, es fascinante y siempre me he considerado un privilegiado por poder formar parte de ella, pero también es cierto que muchas veces resulta ingrata y desalentadora; por esa razón, este premio solo puede interpretarse como un regalo.

Pero ya se sabe que los premios estimulan la vanidad y por ello hay que hacer un esfuerzo y aceptarlos con humildad y sin olvidar que hay otros muchos colegas que merecían ese premio tanto como tú, o, incluso más que tú.

- ¿Cómo recibió la noticia del premio?

Me la notificó Lucrecia, la creadora de esos galardones, por medio de un correo electrónico. Me produjo tanta alegría como el nombre que llevan. Lucrecia es una mujer excepcional, una luchadora infatigable y una artista excelente; su espíritu de alegría y concordia es el que deberíamos tener, siempre, todos. Es una mujer a una sonrisa pegada y una "loca" necesaria: ha inventado unos premios que celebran la alegría de estar vivos, porque la vida es el tesoro mayor. El mundo sería un lugar mucho más acogedor con más Lucrecias.

- ¿A quién dedica Alegría de Vivir?

A todos aquellos que atraviesan un momento duro, personal o profesional (siempre es personal, porque lo profesional afecta inevitablemente en el ánimo) y les deseo que aguanten, que no se rindan. Porque el que resiste, vence.

Escribió Lorca que la vida no es noble ni buena ni sagrada, porque es verdad que puede ser implacable muchas veces, pero también nos ofrece grandes momentos. Cualquier mañana de primavera, cualquier noche de verano, frente al mar o en la montaña, con un buen libro, una buena película o un buen disco, y en compañía de esas personas que merecen la pena, la vida sí es noble y buena y hasta sagrada.

"Un periodista, hombre o mujer, no es una agencia de noticias"

- ¿Qué se necesita para ejercer un periodismo con excelencia cuando la inmediatez apremia?

La sabiduría popular tiene una receta para eso: "vísteme despacio, que tengo prisa". Un periodista, hombre o mujer, no es una agencia de noticias, no es un autómata y, aunque el reloj esté encima de él como una apisonadora, debe tratar de dar siempre lo mejor de sí y entregar su trabajo con la seguridad de que lo ha hecho lo mejor que ha podido: con rigor e incluso mimo. Solo entiendo este oficio como algo puramente vocacional y, por eso, hay que tratar de ser excelente, pero sin perder el espíritu romántico que te llevó a ejercerlo.

- A propósito del nombre del premio, ¿cuáles son sus referentes como periodista?

Siempre me han atraído aquellos periodistas que son también escritores y que han ido un poco más allá del periodismo y se han adentrado en la literatura: Capote, Mailer, Wolfe, Talese, García Márquez, González-Ruano, Gómez de la Serna, Umbral, Vicent, Millás... todos ellos imprimieron (algunos aún viven y lo siguen haciendo) su propio sello, su huella digital. (Ellos) se convirtieron en maestros de una escuela en la que cada palabra es valiosa. Pero, sobre todo, me fijo en aquellos que, como he dicho en la respuesta anterior, ofrecen siempre lo mejor de sí y nunca decepcionan.

- ¿El periodismo para Javier Menéndez Flores es...?

A veces es una brisa y otras un huracán, pero en todos los casos conlleva una gran responsabilidad. Lo que digas y cómo lo digas, ya sea en forma de noticia, entrevista, crónica, reportaje o artículo de opinión, influye en la gente y por eso hay que ser extremadamente riguroso con los datos y tratar de servirlos con el mejor traje posible.

Sobre Javier Menéndez Flores

Nacido el 14 de febrero de 1969 en Madrid, el hijo de los madrileños María Luisa y Joaquín ha destacado en el mundo de las letras como periodista y escritor. En el primer rol, se le ha visto ocuparse de crónicas nocturnas y entrevistas de personalidades; en el segundo, como autor de las novelas Los desolados (Plaza & Janés, 2005), El adiós de los nuestros (Ediciones B, 2006), con Melchor Miralles: El hombre que no fui (La Esfera de los Libros, 2017) y Todos nosotros (Planeta, 2020).

Javier Menéndez Flores (foto de Margarita Bañón).jpg El periodista y escritor español Javier Menéndez Flores. Cortesía/Margarita Bañón

También, es el biógrafo de Joaquín Sabina. Perdonen la tristeza (Plaza & Janés, 2000; rev. y act.: Libros Cúpula, 2018), Miguel Bosé. Con tu nombre de beso (Plaza & Janés, 2003), Sabina en carne viva. Yo también sé jugarme la boca (Ediciones B, 2006), Guapos de leyenda. Los hombres más bellos del cine (Ediciones B, 2008), Lolita. Flores y alguna espina (Ediciones Martínez Roca, 2009), Dani Martín. Soñar no es de locos: mi pequeño recorrido (Temas de Hoy, 2011), Extremoduro. De profundis. La historia autorizada (Grijalbo, 2013; rev. y act.: Libros Cúpula, 2022), Sabina. No amanece jamás (Blume Editorial, 2016) y Madrid sí fue una fiesta. La Movida, y mucho más, de la A a la Z (Libros Cúpula, 2021).

A estos textos se suman los libros de entrevistas Miénteme mientras me besas. Encuentro con la música (Plaza & Janés, 2001), Arte en vena. 50 creadores se confiesan (Ediciones B, 2007) y Si tú me dices... Conversaciones con grandes figuras de la música (Libros Cúpula, 2024).

La obra Todos nosotros, le hizo merecedor de los premios Cartagena Negra (2021) y Fam Cultura Pop Eye (2022).

Actualmente escribe en la sección de cultura del diario La Razón.