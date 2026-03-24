martes 24  de  marzo 2026
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

El gobernador Ron DeSantis activa medidas preventivas para evitar la llegada de migrantes ante la grave crisis en la Isla; el gobierno federal alista la base de Guantánamo

Ron DeSantis, gobernador de Florida.&nbsp;

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 

Por Daniel Castropé

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó el despliegue preventivo de fuerzas estatales en las costas del sur del estado para hacerle frente a cualquier intento de migración masiva desde Cuba, una medida motivada por la agudización del colapso económico en la Isla que desató protestas sociales.

El mandatario republicano abordó el peligro de una nueva ola de migrantes al recordar episodios históricos como la denominada ‘crisis de los balseros’ en 1994, cuando el régimen de La Habana utilizó la migración como un arma de presión política contra Washington.

Lee además
ICE Houston arresta a más de 1.500 extranjeros con antecedentes penales, miembros de pandillas, fugitivos extranjeros e infractores de las leyes de inmigración durante una operación de 10 días.
CRISIS

Aeropuerto de Florida recibe a agentes de ICE ante crisis de TSA por cierre del gobierno
Capitolio de Florida.
ESTANCAMIENTO

Florida cierra sesión legislativa sin presupuesto y en parálisis

DeSantis fue enfático al establecer la postura de su administración frente a este escenario de inestabilidad y afirmó que "no queremos ver una armada masiva de personas en las costas de los Cayos de Florida”.

Agregó que “por ello, estamos trabajando en esas contingencias. Y la administración Trump está de acuerdo con nosotros".

El titular de Tallahassee afirmó además que esta situación no sería “aceptable”, y planteó la necesidad de “arreglar” a Cuba “instaurando un nuevo gobierno”.

Para contener esta eventualidad, el gobierno estatal anunció que coordina acciones con la Guardia Costera bajo la premisa de mantener un “control absoluto” de las fronteras marítimas.

Guantánamo

En el ámbito federal, el Comando Sur de Estados Unidos detalló ante el Senado sus planes operativos para respaldar al Departamento de Seguridad Nacional frente a un eventual aumento drástico de migrantes por el Estrecho de Florida.

La estrategia principal radica en interceptar a los migrantes en aguas internacionales para trasladarlos de inmediato a la Base Naval de Guantánamo, una instalación militar que por órdenes ejecutivas presidenciales recientes debe expandir a máxima capacidad su Centro de Operaciones de Migrantes con la meta de habilitar hasta 30.000 camas.

Esta inquietud actual evoca los dramáticos sucesos de agosto de 1994 cuando Fidel Castro ordenó a sus tropas retirar la vigilancia costera para permitir la salida de unos 35.000 cubanos en embarcaciones precarias hacia el sur de Florida.

Ese éxodo sin precedentes forzó a la administración de Bill Clinton a modificar de urgencia la política estadounidense para interceptar a los refugiados en alta mar y recluirlos en campamentos improvisados en la base de Guantánamo hasta la posterior firma de acuerdos bilaterales.

Entretanto, las alarmas en territorio estadounidense coinciden con un deterioro extremo de las condiciones de vida en Cuba a causa de apagones masivos y una escasez severa de combustible que provocan manifestaciones ciudadanas en diversas provincias de la nación insular.

Temas
Te puede interesar

Gasolina en Florida sube más de un dólar por galón desde inicio del conflicto en Irán

Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

Tras breve respiro invernal, ¿cuándo retorna el calor al sur de la Florida?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo. 
FAMOSOS

Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)
CIENCIA

Científicos de Puerto Rico encuentran proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% de precisión

Embajada de EEUU en Cuba. 
DECLARACIONES

La dictadura de Cuba intenta negociar con EEUU el pago por las expropiaciones

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

Por Daniel Castropé
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EVENTO

Hialeah convoca al gran rally por la libertad de Cuba este 24 de marzo

El secretario de Estado Marco Rubio.
FRANCIA

Rubio viaja a reunión del G7 en medio de la guerra contra Irán

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Justicia

¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
Votación

Senado confirma a Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU