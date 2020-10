Periodista Natalia Denegri, nominada a los premios Emmy

Las primeras dos nominaciones que recibe han sido por dos especiales de su programa televisivo, Corazones guerreros: la primera es en la categoría Niños/Jovenes - Programa con Especial Proyecto Guajira, un programa especial en el que junto a Proyecto Guajira se muestra la realidad de los niños de las comunidades Wayuú y el cambio positivo que llevó a la comunidad las ayudas en salud, educación y emprendimientos, además de la inauguración de la primera escuela de la zona; la segunda nominación es en la categoría Interés Humano - Segmento de televisión con el especial titulado Majo: Querer es poder, que cuenta la historia de superación de María José Torrealba, una joven que quedó paralítica tras un accidente automovilístico y que logró superar todos los obstáculos para retomar la vida que tenía antes.

Junto a Corazones guerreros Natalia Denegri logra, además, una nominación en la categoría Composición y Arreglos Musicales por la canción La madre Tierra, que salió este año en el programa y en el segundo disco del programa, Todo niños”, producido por Max Pizzolante, Alfredo Matheus, Alan Matheus y Gabriel Bustamante.

También, recibe dos nominaciones como productora ejecutiva por sus documentales, una en la categoría Medio ambiente - Programa para Australia Beyond the Fires, un documental que cuenta la historia entrelazada de los fuegos que azotaron Australia a fines del 2019 y comienzos del 2020 y del bombero australiano Marco Vega Borjas, quien años antes había sido diagnosticado con cáncer y contra todo pronóstico pudo sobrevivir; y la otra en la categoría Documental por Periodismo en dictadura, que muestra los sucesos más amargos y complejos de los últimos años en Venezuela desde la visión de Luis Olavarrieta, uno de los periodistas venezolanos que informa desde el país suramericano y que exponiéndose a amenazas y agresiones, casi le hacen perder una pierna.

Otra nominación es en la categoría Servicio Comunitario por Super héroes, un documental especial acerca del trabajo de los médicos, enfermeros y todos los que estuvieron en la primera línea de asistencia durante el comienzo de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la nominación que más sorprende a Denegri es la que ha recibido como conductora de Corazones guerreros en la categoría Personalidades en conducción.

“No lo puedo creer, me siento tan honrada con estas nominaciones. Fue un año súper difícil, tuvimos que cambiar la forma en la que trabajábamos y adaptar las grabaciones del programa y los documentales al nuevo paradigma con el que nos encontramos. El 2020 fue el año más desafiante de mi carrera, pero estoy feliz de que mi equipo y yo continuáramos el trabajo para llevar estas historias y contenidos positivos a nuestros televidentes”, afirmó Natalia Denegri en un comunicado sobre las nominaciones.

Además de estas seis nominaciones, los equipos con los que trabaja Natalia Denegri -Epic in Motion, Red Squid Studios, Picante Films, Blue Wings World, 360 Media y su propia casa productora, Trinitus Productions- recibieron otras 12 en distintas ternas como Dirección, Edición, Redacción y Fotografía por los documentales El fin de los glaciares, Australia Beyond the Fires (Australia más allá de los fuegos), “A Day Under my Skin” (Un día en mi piel), “Away From Home” (Lejos de casa) y “Periodismo en dictadura”.

“Trabajar con Alain Maiki, Henry Zakka, Nelson Bustamante, Jaime Cardona, Jorge Gonzalez y todos los miembros de estas compañías es un gran honor para mí. Aprendo todos los días de su trabajo y me emociona estar nuevamente nominada junto a ellos”, expresó Natalia Denegri acerca de sus nominaciones.