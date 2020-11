Periodista Scarlett Galván denuncia acoso y hostigamiento

"Desafortunadamente ha sido un día difícil, ha sido un día duro, pero gracias de todo corazón a aquellas personas que a través de las redes sociales me contactaron...", indicó Galván a través de un IGTV.

"Fui víctima de un hombre, un hombre que me estaba hostigando y que utilizaba mis fotografías -incluso- para inventar historias", aseveró la periodista mexicana.

Tras lo ocurrido, Scarlett Galván indicó que contactó a un asesor jurídico para denunciar los delitos en México.

"Inmediatamente, gracias a este vínculo y a estas redes sociales, hablé con un asesor jurídico. Gracias a Dios tengo al licenciado Mauricio Villarreal apoyándome. Él en todo momento me ha dado seguimiento desde la mañana", dijo Galván, quien aseguró que posteriormente se dirigió a las autoridades competentes. "Fuimos a poner la denuncia en la Fiscalía. Estuvimos ahí siguiendo los protocolos y los pasos que ahí se me indicaban", expresó.

Asimismo, Scarlett Galván aseveró que la Fiscalía de México trabaja en su caso y aprovechó la oportunidad para incentivar la denuncia ante estos hechos.

"Más que nada para alzar la voz en cuanto a este delito que he sido víctima. Afortunadamente estoy en manos ya de las autoridades mexicanas que hacen lo correspondiente".

"Con mi caso, mujeres, chicas, si están viendo este video te invito a que no te quedes callada, a que alces la voz. Y si eres víctima de alguna persona, independientemente de su nacionalidad, de su sexo, de lo que sea no te quedes callada. Esto no se vale, se trata de nuestra de vida, seguridad, integridad y no se puede jugar con eso", dijo la periodista.