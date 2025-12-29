PETA critica a Kim Kardashian por regalar cachorros a sus hijos en Navidad

Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Ingrid Newkirk, fundadora de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), criticó a Kim Kardashian luego de que la empresaria y socialité compartiera que regaló un carrocho a cada uno de sus hijos, North, 12, Saint, 10, Chicago, 7, y Psalm, 6, por Navidad.

Tras la celebración de Nochebuena, Kim compartió en las historias de Instagram una imagen de cuatro cachorros Pomerania: dos con pelaje oscuro, uno con pelaje crema y uno con pelaje sable, insinuando que la familia ha crecido. "Cada niño tiene un cachorro", escribió.

Por su parte, Khlóe Kardashia también compartió fotos de un cachorro labrador retriever negro en sus historias de Instagram, revelando que su familia recibió el perro como regalo de Navidad.

Reacción de PETA

"Los cachorros no son peluches, y es una verdadera lástima que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los cachorros de refugios y, en cambio, esté siendo criticada con razón en las redes sociales por eso", dijo Newkirk.

En un breve comunicado, Newkirk invitó a Kim y a su hermana Khlóe, quien también regaló a sus hijos un perro por Navidad, a llamar a PETA o a un refugio local la próxima vez que deseen adoptar a una mascota.

Asimismo, señaló que para compensar su 'imprudencia' podrían enviar a sus hijos a hacer voluntariado en algunos refugios para conocer la crisis de cachorros sin hogar que existe.

"Pueden intentar compensarlo enviando a sus hijos como voluntarios a un refugio local o pagando una maratón de adopción en dicho refugio o al menos un día de esterilización para ayudar a detener la creciente crisis de cachorros sin hogar", explicó.

No es la primera vez que Kim comparte imágenes de sus excéntricas mascotas.

"Kim y sus hijos han publicado fotos de sus lagartos mascota a lo largo de los años, incluyendo un dragón barbudo llamado Speed. También tienen otros pomeranias, incluyendo dos que se unieron a la familia en 2019. Kim también tiene un pomerania llamado Sushi", reseña People.

Además, la familia Kardashian-Jenner se ha caracterizado por adquirir diversas mascotas a lo largo de los años, incluyendo perros, gatos, reptiles e incluso caballos.