Piden a Sandra Bullock que devuelva Óscar por "The Blind Side"

Hasta los momentos la actriz, quien recientemente sufrió la pérdida de su pareja Bryan Randall, a causa de una enfermedad neurológica ALS (Esclerosis lateral amiotrófica), no se ha manifestado al respecto.

No obstante, su coestrella Quinton Aaron, quien dio vida a Oher, salió en su defensa y aseguró que la actriz no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurre con la familia Tuohy. "Hizo una actuación brillante y eso no debería empañarse por algo que no tuvo nada que ver con ella. Realmente siento que vivimos en una sociedad actual donde la gente es tan infernal, empeñada en culpar a la gente", dijo a TMZ Sports.

"Sandra Bullock no tuvo nada que ver con la historia real. Creo que la gente solo necesita relajarse; relajarse y dejar que las familias involucradas se encarguen de lo que sea que esté pasando", señaló.

Igualmente, Aaron lamentó en lo que ha derivado historia y aseveró que la película inspiró a muchos. "Desafortunadamente, no es un buen giro de los acontecimientos. Esta película inspiró a tanta gente, cambió la vida de la gente, incluida la mía".

Aseguró que solo los implicados deben resolver el problema, y que de su parte no tomará partido en la situación.

