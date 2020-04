Los fondos recaudados serán destinados a la Gloria Estefan Foundation, organización sin fines de lucro liderada por Gloria y Emilio Estefan desde donde se encaminará la ayuda para alimentar a profesionales de la salud y oficiales de la Policía que enfrentan la crisis día a día en sus puestos de trabajo.

La cocina del restaurante Estefan Kitchen, que por estos días está cerrado, se utiliza ahora para preparar comida que luego es entregada gratuitamente a hospitales y personal médico.

“Estos son tiempos en los que todos tenemos el deber de ayudar. Y la única forma que yo sé ayudar es a través del arte. Se me ocurrió hablando con Emilio y el me dijo: ‘Voy a instruirle a mi gente que se quede trabajando y vamos a mandarle comida a los policías, los enfermeros, a ese personal que está respondiendo a esta crisis desde la primera línea”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Gary Nader.

“A él y a Gloria les encantó la idea. Los fondos que recaudemos de la venta de las obras de arte serán donados a Emilio y Gloria, porque ellos son quienes están donando la comida. Emilio es uno de mis mejores amigos, somos como familia desde hace 20 años. Cada vez que pasa algo en cualquier parte, ellos siempre están dispuestos a ayudar. Son un ejemplo tan impresionante para la comunidad, porque tienen una posición privilegiada y ayudan inmensamente con su poder, su fama, con su propio dinero”, agregó.

Emilio Estefan, por su parte, manifestó su agradecimiento y reiteró la importancia de la unión y de mantener la fe en estos momentos.

“Para Gloria y para mí es un gran orgullo porque queremos mucho a Gary. Y esto que está haciendo para ayudar, con la contribución de la familia Milton y de Iris y Michael Smith, es muy importante, porque une a la comunidad. Creo que estas personas y todo el equipo de Estefan Kitchen y Estefan Enterprises, que estamos ayudando, actuamos de buen corazón para unir a la comunidad y mandar un mensaje de esperanza. Y estamos muy agradecidos, por supuesto, por esta gran contribución”, afirmó Estefan.

004 Emilio Estefan, Gary Nader .JPG Tomás Regalado, Emilio Estefan y Gary Nader posan en una de las exposiciones de la galería. KANE VELÁSQUEZ

A Nader también lo motivó haber hablado con otro amigo que le abrió los ojos a la actual situación.

“Hablé también con mi amigo, el jefe de la Policía de Miami, Jorge Colina, quien me dijo que hay mucha necesidad, que los policías a veces no comen porque no tienen cómo irse a su casa y no hay edificios abiertos”, contó.

Y otros con recursos financieros han aportado a la causa.

“La familia Milton también cooperó bastante. Michael e Iris Smith cooperaron bastante. Y mucha gente se ha unido y se seguirán uniendo, porque es el momento de ayudar al prójimo. Hay mucha hambre allá afuera, esto parte el corazón. Es horrible lo que está pasando. Y si nosotros, los que podemos ayudar, no ayudamos, entonces para qué estamos acá”, añadió.

La subasta benéfica online titulada To Serve Mankind (Para servir a la humanidad) se realiza hasta el viernes 1ro de mayo a las 3 p.m. A una semana del cierre, ya unas 60 piezas contaban con apuestas, entre ellas un Botero se vendía por 770 mil dólares o al mejor postor.

Pero el esfuerzo de Nader también se extiende a su natal República Dominicana desde donde emigró a los EEUU hace 35 años y donde aun viven algunos de sus seres queridos. Allá se unió a la empresaria y filántropa Lucy Doughty, quien a través de su fundación ayuda a alimentar a quienes están confinados o han perdido sus ingresos.

“En República Dominicana, Lucy Doughty distribuye cupones para comprar comida en los supermercados. Es una amiga mía, coleccionista de arte, cuya fundación ha regalado millones de dólares allá. Yo prefiero trabajar con la gente cercana y que conozco, porque sé que el dinero no se va a desperdiciar y que sí va a llegar la ayuda a quienes la necesitan. También tengo una fundación en República Dominicana. Allá viven mi madre y mis hermanos”, señaló.

“Si un país como EEUU necesita ayuda, imagínate un país pobre como República Dominicana. Y en Latinoamérica necesitamos enseñarle a la gente lo que es la filantropía, porque lamentablemente no es muy común en nuestros países. Gracias a Dios si hay gente como Lucy que sí lo entiende’, añadió.

Sobre cuán esencial es el arte en tiempos de pandemia, comentó:

“Está demostrado que el arte es el alma de los pueblos, es muy esencial. Yo siempre exhorto a los padres a acercar sus hijos al arte. No solamente en tiempos normales, también en tiempos como estos el arte es un escape. Lamentablemente, ahora no podemos ir a un museo a ver un cuadro o una escultura, pero por lo menos se puede apreciar arte a través del teléfono o la computadora”.

La galería Gary Nader cuenta con tecnología moderna para apreciar las obras de arte de su nutrida colección de manera virtual y desde varios ángulos.

“Uno tiene que adaptarse a las épocas y reinventarse constantemente. Yo digo que los negocios que se quedan en el pasado, simplemente desaparecen. Esto nos ha afectado a todos. Hay galerías que tal vez no puedan volver a abrir. Por suerte tenemos clientes por todo el mundo. El arte siempre ha sido un trabajo social muy importante y ahora más que nunca la gente lo necesita”.

Para conocer las piezas a la venta en la subasta benéfica To Serve Mankind, acceda a www.garynader.com/auctions.