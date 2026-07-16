jueves 16  de  julio 2026
ACTIVISMO

Artistas unen sus voces desde Miami en concierto por Venezuela

Unidos por Venezuela se realiza el 16 de agosto en el Kaseya Center, en Miami, con artistas de distintas latitudes

Flyer del concierto Unidos por Venezuela.&nbsp;

Flyer del concierto "Unidos por Venezuela". 

Captura de pantalla/Instagram/@marcanthony
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A tres semanas del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, la tragedia sigue siendo tema de conversación. Y ante la crisis que el desastre natural ha ocasionado en el país caribeño, un grupo de artistas de talla internacional unen sus voces en un concierto que busca contribuir a las comunidades afectadas.

Liderado por Marc Anthony, Unidos por Venezuela reúne a Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Free Cover.

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"A mi gente de Venezuela, mi corazón sigue con ustedes y sus familias. Para ayudar a sanar y reconstruir después de estos terribles terremotos, me uní a @cmnevents @pimientoent @maestrocares @televisaunivision @univision y artistas increíbles en una noche muy especial #UnidosPorVenezuela", escribió el salsero en la publicación de Instagram.

"Los invito a que juntos hagamos parte de esta hermosa causa", culminó.

Concierto

El evento se llevará a cabo el 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami y está organizado por Cárdenas Marketing Network (CMN), PIMIENTO Entertainment, la fundación Maestro Cares y TelevisaUnivision.

Según informó CNN, los organizadores han expuesto que pronto se unirán más artistas al cartel.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 17 de julio a través de Ticketmaster.

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