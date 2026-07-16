Artistas unen sus voces desde Miami en concierto por Venezuela

MIAMI.- A tres semanas del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, la tragedia sigue siendo tema de conversación. Y ante la crisis que el desastre natural ha ocasionado en el país caribeño, un grupo de artistas de talla internacional unen sus voces en un concierto que busca contribuir a las comunidades afectadas.

Liderado por Marc Anthony , Unidos por Venezuela reúne a Ricardo Montaner , Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Free Cover.

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"A mi gente de Venezuela, mi corazón sigue con ustedes y sus familias. Para ayudar a sanar y reconstruir después de estos terribles terremotos, me uní a @cmnevents @pimientoent @maestrocares @televisaunivision @univision y artistas increíbles en una noche muy especial #UnidosPorVenezuela", escribió el salsero en la publicación de Instagram.

"Los invito a que juntos hagamos parte de esta hermosa causa", culminó.

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Concierto

El evento se llevará a cabo el 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami y está organizado por Cárdenas Marketing Network (CMN), PIMIENTO Entertainment, la fundación Maestro Cares y TelevisaUnivision.

Según informó CNN, los organizadores han expuesto que pronto se unirán más artistas al cartel.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 17 de julio a través de Ticketmaster.