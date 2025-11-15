Pinecrest Gardens presenta "Walter Mercado: Fe, esperanza y mucho amor"

MIAMI.- El Pinecrest Gardens y Village of Pinecrest presenta Walter Mercado : Fe, esperanza y mucho amor , una exposición que celebra el mensaje de amor, espíritu y estilo del astrólogo puertorriqueño.

La muestra, que estará disponible hasta el 28 de diciembre, es la primera exhibición pública del vestuario original de Mercado, proveniente de la colección privada de Gonzalo Rodríguez y Gustavo Blanco, adquirida en subasta tras su fallecimiento en 2019.

Se trata de diez trajes y dos de las capas de alta costura más preciadas del astrólogo, incluyendo la icónica capa de brocado blanco y dorado, adornada con bordados celestiales que lució durante décadas en apariciones televisivas, giras por Sudamérica y en su entrevista en el programa de Phil Donahue. También se exhibe la capa de terciopelo negro con forro de satén morado oscuro, confeccionada a medida para la gala del Kennedy Center y posteriormente utilizada en su última sesión fotográfica y en el documental de Netflix Mucho Mucho Amor.

La exposición también incluye el frac dorado con lentejuelas y los pantalones a juego que Mercado usó durante su última aparición pública en History Miami.

“Nos honra presentar este homenaje tan personal a Walter Mercado, una figura querida que brindó esperanza y alegría a millones de familias. Esta exposición celebra no solo su estilo extravagante, sino también el amor y la dedicación genuinos que demostró hacia las comunidades que confiaron en él con sus sueños y aspiraciones”, dijo Cristina Blanco, directora ejecutiva de Pinecrest Gardens.

Detalles de la exposición

La exhibición contará con presentaciones multimedia que complementan la experiencia, incluyendo la proyección en pantalla grande de Mucho Mucho Amor y grabaciones de audio de la inconfundible voz de Walter leyendo horóscopos. Un muro biográfico recorre su evolución desde bailaor de flamenco y actor de telenovelas hasta astrólogo internacional e ícono espiritual.

Asimismo, habrá una selección de fotografías inéditas que acompañará cada atuendo presentado, mostrando a Walter luciendo los trajes y capas en televisión y en apariciones públicas. Imágenes adicionales muestran momentos clave de su vida y carrera, desde sus inicios en el escenario hasta sus entrañables interacciones con sus admiradores durante sus últimos años.

“Más allá de preservar objetos de un fenómeno cultural, coleccionar estas piezas de Walter fue algo muy especial para mi socio y para mí. Uno puede perderse en el brillo y la ostentación de Walter, pero la verdadera historia aquí es que este hombre era una buena persona que quería hacer el bien a quienes confiaban en él", agregó Gonzalo Rodríguez, cocurador y coleccionista.

Rodríguez, quien desarrolló su carrera en la gestión de la industria teatral y musical, es un coleccionista apasionado que ha adquirido vestuario usado por leyendas del entretenimiento, como Julie Andrews, Judy Garland, Liza Minnelli, María Félix y Barbra Streisand. Pero el legado de Walter Mercado, afirma, tocó algo más profundo.

Legado

Walter Mercado llegaba a unos 120 millones de espectadores diarios en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos, convirtiéndose en parte de la rutina diaria de innumerables familias.

Su estilo extravagante lo convirtió en un ícono para las comunidades latinas y LGBTQ+, especialmente en una época en la que este tipo de autoexpresión rara vez era bien vista. Walter trascendió las normas de género no a través de la protesta, sino a través de la autenticidad. Su mensaje de paz, amor y conexión espiritual resonó en todas las generaciones y culturas.

"Por eso hacemos lo que hacemos: para preservar estas piezas y compartirlas con las futuras generaciones", añadió Rodríguez. "Esta es la primera vez que las exhibimos, gracias a la generosidad de Village of Pinecrest y Pinecrest Gardens. Walter es solo una pequeña parte de nuestra colección, pero nos cautivó y su historia nos conmovió profundamente".

La exposición puede visitarse todos los días en Pinecrest Gardens, 11000 Red Road, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.. Las entradas oscilan entre los 3 y 5 dólares. Para más información, puede visitar la web de Pinecrest Gardens.