Piqué llega a Miami para visitar a sus hijos

"¿Cómo te sientes?. Bienvenido a Miami. ¿Todo bien?... ¿qué tal las vacaciones con Clara Chía?", fueron algunas de las preguntas que le hicieron los reporteros a Gerald Piqué. Preguntas a las que se negó en responder.

Asimismo, una de las periodistas trajo a colación el tiempo que estaría el también empresario en la ciudad. Piqué, ¿por qué va a estar cinco días nada más?... ¿te vas a quedar a vivir en Miami?", le cuestionaron.

Hasta ahora Gerard Piqué no se ha pronunciado al respecto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

Desde el pasado 2 de abril, los hijos del exdefensa del Fútbol Club Barcelona viven en Miami. Para esa fecha, Shakira compartió a su más de 85 millones de seguidores en redes sociales un emotivo mensaje donde dedicó unas palabras a Barcelona a modo de despedida para, así, iniciar un nuevo capítulo en la Capital del Sol.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas, allí, en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que -sin duda- la amistad es más larga que el amor", escribió en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre: 'nos vemos en las curvas'", finalizó la intérprete de 46 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Desde que Shakira llegó a un acuerdo durante su separación con Gerard Piqué, la colombiana dejó claro su deseo de mudarse a Miami para tomar otros rumbos junto a sus hijos y padres.

FUENTE: REDACCIÓN