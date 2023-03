Gerard Piqué se rehúsa a hablar sobre su ruptura con Shakira

Tal como lo había manifestado en una entrevista previa, Piqué aseveró que su propósito en este momento es proteger a sus hijos Sasha y Milan.

"Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado", dijo y agregó que está tranquilo y contento con la relación que tiene con los niños.

Asimismo, señaló que también está enfocado en seguir adelante y no en limpiar una imagen que otros han vendido de él.

"Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", dijo.

Igualmente, aseveró que no le quita el sueño lo que otras personas digan.

"El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido".

Cuando se le preguntó por su polémica ruptura, el ahora empresario se rehusó a responder.

Recientemente, el exfutbolista dio a conocer su opinión acerca del tema BZRP Music Sessions #53, donde la colombiana menciona en frases encriptadas al español y su actual pareja, Clara Chía.

En un programa catalán, el entrevistador le preguntó al exdefensa del Fútbol Club Barcelona si había escuchado la canción que grabó la madre de sus hijos junto al Dj argentino Bizarrap.

"Sí, sí, obviamente. No, no voy a hablar del tema. No creo que toque", respondió Gerard Piqué acerca de BZRP Music Sessions #53.

FUENTE: REDACCIÓN