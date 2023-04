Laura Bozzo arremete contra mamá de Gerard Piqué

En esta foto del 27 de abril de 2006, la presentadora de TV peruana Laura Bozzo durante una entrevista con The Associated Press en su casa en Lima.

"Una tipa que está con un hombre, sabiendo que es casado, metiéndose en su cama. A ver, yo no digo que el amor no termina, sí termina está bien, pero hagamos las cosas bien, ¿no?", dijo Laura Bozzo ante las cámaras de Telemundo.

"La suegra, la madre de Piqué, metiendo a la mujer (grosería) -a la amante- a su casa, sabiendo que tiene dos hijos y que tiene familia, ¡qué asco, de verdad!", agregó la conductora en un video difundido en Hoy día.

Bozzo, también aprovechó el momento para felicitar a Shakira por la decisión que tomó de separarse de Gerard Piqué.

"Ay no, Shakira, de lo que te libraste, qué bueno, de verdad", acotó la peruana.

Las declaraciones de Laura Bozzo ocurren en medio de la reciente mudanza de Shakira a Miami. Ayer, 2 de abril, la barranquillera compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de Barcelona, ciudad donde vivió por más de 10 años junto a sus hijos y familia.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas, allí, en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que -sin duda- la amistad es más larga que el amor", escribió la tarde del domingo en su perfil en Instagram.

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre: 'nos vemos en las curvas'", finalizó la intérprete de 46 años.

Desde que Shakira llegó a un acuerdo durante su separación con Gerard Piqué, la colombiana dejó claro su deseo de mudarse a Miami para iniciar un nuevo capítulo de su vida junto a sus hijos y padres.

Según Vanitatis, debido a las complicaciones de salud que han padecido los padres de la cantante en las últimas semanas, la mudanza a la ciudad será primero entre la artista y sus hijos -Milán, de 11 años, y Sasha, de 9-, y, posteriormente, viajarán sus padres desde Barcelona, España.

