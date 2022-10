Piqué podría llevar nombre de Shakira en camiseta del Barça

"No sería de extrañar que contaran con la colombiana, pues es una de las artistas latinas más exitosas en la plataforma. De hecho, la cantante forma parte de la lista Lo más escuchado 2022: éxitos octubre, al ocupar el cuarto puesto con Te felicito, cuya letra podría estar inspirada en su relación con Piqué", agregó la revista.

El nuevo acuerdo entre la empresa deportiva y musical ha generado revuelo en las redes sociales, al punto de que algunos cibernautas han mostrado cómo sería el diseño de la supuesta camiseta que llevaría Gerard Piqué en el club catalán con el nombre de Shakira.

"Decidme que esto es fake (falso) y que Piqué no va a llevar esta camiseta, por favor", desmintió el periodista Miguel Serrano en su cuenta de Twitter.

Embed Decidme que esto es fake y que Piqué no va a llevar esta camiseta, por favor. pic.twitter.com/EwadQrIBJw — Miguel Serrano (@MiguelSerranoTV) October 19, 2022

Te felicito y Monotonía: ¿un canto para Gerald Piqué?

Ayer, Shakira y Ozuna estrenaron Monotonía, sencillo que ha sido un éxito al posicionarse entre los primeros lugares de las plataformas musicales.

El tema habla de cómo termina una relación amorosa por culpa de la rutina, culpando a la otra persona por haberla dejado por narcisismo, sin importar lo que lograron juntos.

Con esta premisa como eje central de la canción, los seguidores de la barranquillera aseguran en las redes que Monotonía es una indirecta al futbolista español.

Te felicito, que llegó al mercado justo después de la separación oficial entre la artista y el deportista, también habla del desamor. En el tema, que grabó con Rauw Alejandro, Shakira describe a una persona que señala de falso, doble cara y buen actor.

"Su filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti", canta la colombiana, quien en 2010 fue la artista encargada de dar voz a la canción oficial del Mundial de la FIFA.