Pitbull, nuevo socio de NASCAR al cumplir 40 años

Trackhouse hizo el anuncio este viernes con un video en Twitter en el que se muestra al ganador del Grammy bailando mientras canta Creo que ganaremos.

El rapero cubanoamericano, conocido también como Mr. Worldwide, se une al miembro del Salón de la Fama de la NBA Michael Jordan como uno de los propietarios famosos que ingresan a NASCAR este año. Jordan es copropietario de 23XI Racing con Denny Hamlin.

Mr. 305 señaló que el anuncio coincidió con su cumpleaños número 40, este viernes.

“¡Así que prepárate! ¡Dale", finalizó con su lema característico, una expresión que para el cubanoamericano significa "¡Vamos!".

El pasado año, durante la cuarentena, Pitbull lanzó la canción I Believe That We Will Win, como un himno mundial, concebida para unir a las personas en tiempos difíciles a través de la música.

"Quise hacer esto aquí en el techo para mostrar esta ciudad que está justo detrás de mí, Miami, porque Miami me enseñó a pelear", dijo el artista de reggaeton y hip-hop cuando anunció la noticia del lanzamiento de la canción desde el techo de ¡SLAM!, escuela chárter que fundó en la Pequeña Habana.

"Y quiero dárselo a todos en el mundo en este momento", expresó en su momento.