MIAMI.- Este fin de semana se estrena en salas de cine I Play Rocky, el nuevo largometraje de Peter Farrelly (ganador del premio Oscar por Green Book), inspirado en la historia de vida de Sylvester Stallone y la travesía que vivió para poder escribir y protagonizar Rocky (película que lo catapultó al estrellato y fue parteaguas en la industria del cine de la época).

Con el típico tono entre el drama, el humor y lo aspiracional, Farrelly construye un hermoso homenaje al cine independiente y al sueño americano -al que la película original también hace referencia.

I Play Rocky nos presenta a un joven Sylvester Stallone (Anthony Ippolito) que lucha por sobrevivir haciendo papeles pequeños en largometrajes de poca monta - y mal remunerados- y uno que otro trabajo a destajo. Con una voluntad férrea e inspirado por su novia Sasha (AnnaSophia Robb), nuestro protagonista se embarca en una aventura que lo lleva a escribir un guión que cambiará por completo su vida. Una historia que le abrirá puertas, pero lo obligará a apostar el todo por el todo para salir adelante.

Con un equipo de producción mínimo, un presupuesto reducido, días de rodaje imposibles y una condición física que es llevada al límite, Stallone le demuestra a todos la importancia de tener fe y luchar por nuestros sueños.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores P.J. Byrne, quien da vida al prolífico productor de cine Irwin Winkler, y Jay Duplass, en el rol del icónico director John Avildsen, por el estreno de I Play Rocky, quienes contaron cómo fue su proceso para interpretar a ambas leyendas del cine, una tarea ardua que pasó por conversaciones con fuentes vivas y revisar mucho material de archivo, así como la influencia que tuvo en su performance el trabajo previo de ambos detrás de cámara, ejerciendo precisamente roles de dirección y producción, y los aportes personales que le hicieron a sus personajes.