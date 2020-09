Plataforma Netflix celebra el Mes de la Herencia Hispana

Julie and the Phantoms (10 de septiembre - dirigida por Kenny Ortega, protagonizada por Madison Reyes, con las actuaciones de Carlos Ponce, Sonny Bustamante y Alison Araya): Julie perdió la pasión por la música tras la muerte de su madre. Pero cuando tres chicos fantasmales le devuelven la fé en su talento, juntos deciden armar una banda.

The Forty-Year-Old Version (9 de octubre - con la actuación de Haskiri Velazquez)

Selena: The Series (próxima a estrenarse): A medida que la cantante tex-mex Selena crece y cumple sus sueños, ella y su familia deben tomar decisiones difíciles para aferrarse al amor y vivir de la música.

Vampires vs The Bronx (próxima a estrenarse - dirigida por Osmany Rodriguez, con las actuaciones de Gregory Diaz IV, Jaden Michael y Joel Martinez alias "The Kid Mero")