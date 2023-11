Poemas de Carlos Ramos Gutiérrez, un canto a la casa de la infancia

Como dijo el autor a DIARIO LAS AMÉRICAS, estos poemas "comenzaron a llegar de a poco, como un susurro en mis oídos. Y comencé a escribirlos en cualquier cosa que tuviera a mano: una libreta, una hoja en blanco, el celular... a veces estaba durmiendo y tenía que levantarme a escribir, no podía dejar que se me escapara ningún verso. Luego los dejé reposar por un tiempo. Y finalmente volví sobre ellos, de uno en uno, en un arduo y complejo proceso de edición. Hasta que por fin teníamos el "manuscrito" de lo que sería el libro ".

Sobre el camino de buscar una editorial, recordó que envió el manuscrito "a una gran amiga en Cuba, Bárbara Rodríguez, que es una editora de vocación, de las que pocas quedan. Ella me ayudó a pulir muchos detalles". Luego llegó la idea de publicar en Betania gracias al poeta Santiago Méndez Alpízar (Chago), quien escribió el prólogo de este libro. Prólogo que, en palabras de Ramos, "merece especial atención dadas su profundidad y poder de síntesis, además de que Chago es una especie de 'enciclopedia de la poesía cubana'. Ya él había publicado con esta casa editorial, y me habló de la seriedad y dedicación del editor -y también poeta- Felipe Lázaro".

En torno a Yunier Gómez, creador de las ilustraciones del libro, el autor señaló que es un artista muy talentoso al que admiro muchísimo, y me siento identificado con su obra, tanto a nivel estético como discursivo. Esta no es la primera vez que colaboramos: he escrito varios artículos sobre su obra, y la ilustración de portada de mi primer poemario es también de su autoría".

En torno a Yunier Gómez, creador de las ilustraciones del libro, el autor señaló que es un artista muy talentoso al que admiro muchísimo, y me siento identificado con su obra, tanto a nivel estético como discursivo. Esta no es la primera vez que colaboramos: he escrito varios artículos sobre su obra, y la ilustración de portada de mi primer poemario es también de su autoría".

Y agregó que "en el caso de este libro, además de la portada, tenemos casi 20 ilustraciones, todas firmadas por él. Y creo que la obra de Gómez Torres le aporta al libro una especie de narrativa, que a veces refuerza y otras -las más- enriquece el propio discurso poético. Porque sus imágenes son también poesía: poesía visual que conecta de una forma más directa y misteriosa con el espectador".

Si bien Carlos Ramos Gutiérrez ha escrito narrativa, teatro, guiones para cine, radio y televisión, artículos periodísticos, crítica de arte, e incluso canciones, para él "la poesía es siempre punto de partida y meta, es la expresión más heterogénea y pura, y la que mayor libertad ofrece al autor".

El recuerdo de una casa

La casa de Carlos Ramos Gutiérrez no es la misma. Concordia número 59 (extraña combinación entre una palabra noble y un año terrible) ya no es solo una dirección en el espacio de la memoria, sino materia fértil para la poesía. Y la poesía de Ramos opera desde lo perdido; sus poemas son sus confesiones más honestas, sus recuerdos más hondos.

Están aquí, como en el álbum de tantos exiliados, el olor de la casa, la textura de ese patio, los rostros de los vecinos, los amuletos y los sueños.

El autor sabe moldear, como un artesano del aire, una serie de vacíos que de tanto agolparse conforman un molesto bulto que cargar: el vacío de la casa, la falta del sentido de pertenencia, y de pertenencias, la ironía de lo alquilado, prestado, ajeno, estéril. Sobre estos resortes desangelados de la realidad Ramos construye imágenes y escenas, pero también se mueve entre lo plástico y lo musical.

Por eso acompañan tan bien a sus poemas las obras del artista Yunier Gómez, que nos entrega escenas de otro mundo pero en esta realidad. Sus figuras tristes son como bocetos de almas en escala de grises, cuerpos poéticos por sí mismos en una especie de libro visual paralelo.

Como apunta Santiago Méndez Alpízar en el prólogo, “la casa como tal ya no existe, otras nuevas direcciones se empeña el poeta en dejar, como una necesidad para aclarar el recorrido, también posiblemente sin alternativas. Porque el paisaje fue trastocado, a aquellas aves del patio encantado las devoró el tiempo, la desidia, la precariedad que abunda tanto: la partida definitiva”.

Casa que ya no es mía reúne poemas afincados en una nostalgia sobria, sin aspavientos, donde lo esencial es la llaga, la ausencia.

Una velada con poesía y amigos

El libro se presentará en el Programa Autores de Artefactus Cultural Center, el 18 de noviembre a las 8:30 pm. Dirección: 12302 SW 133rd Ct, Miami, 33186.

"No esperen la presentación de un compendio de poemas en su manera tradicional: con el autor leyendo verso sobre verso. Aclaremos que no tengo nada contra este tipo de presentaciones, de hecho, suelo disfrutarlas mucho", aclaró Ramos. Y sumó: "Pero en mi caso personal, como soy un individuo muy inquieto, que además de escribir, se ha atrevido a veces a incursionar en otras manifestaciones del arte, quiero hacer de esta presentación una propuesta -atrevida también- que incluya artes visuales, teatro, música... Por eso precisamente no vamos a presentar el libro en una librería o en una biblioteca -a lo cual también estoy abierto para presentaciones futuras-, sino en una sala teatral. Y no una cualquiera, sino la de Artefactus Cultural Center, que para mí siempre ha tenido esa especie de magia que debe tener un teatro, además del prestigio que poco a poco (y con mucho esfuerzo) se ha ganado, por la calidad de sus propuestas".

Como acotó, tendrá invitados especiales: "artistas de diferentes manifestaciones a los que admiro muchísimo, como es el caso de la actriz, escritora y directora de teatro y cine Nitsy Grau; el actor, director y profesor de teatro Leopoldo Morales; la reconocida presentadora de televisión Daisy Ballmajó y el cantautor José Luis Barba. Además de Yunier y Chago, que son también autores de este libro".

Más sobre el autor

Carlos Ramos Gutiérrez (Remedios, Cuba, 1986). Poeta, narrador, compositor y guionista de cine, radio y televisión.

Licenciado en Estudios Socioculturales, UCLV “Marta Abreu”, Santa Clara, Cuba, 2009. Egresado del Centro de Formación Literaria “Onelio Jorge Cardoso”, Habana, Cuba, 2009. Máster en Realización Audiovisual, ISA “Universidad de las Artes”, Habana, Cuba, 2013.

Autor del blog literario “Oráculo sin voz”. Ha publicado los poemarios “Del vacío que te quiebra” (Amazon, 2016) y “La Bruja” (Amazon, 2016). Parte de su obra ha sido publicada en las antologías “Jóvenes Narradores de San Juan de los Remedios” (Editorial Capiro, Cuba, 2015), “Actuales voces de la poesía hispanoamericana” (Ediciones Literarte, Argentina, 2017) y “Antología poética Nuestra Voz” (Floricanto A.C., México, 2019).

Artículos suyos han sido publicados en las revistas cubanas “Clave” (Revista de Música Cubana), “El Mar y la Montaña” y “Oncuba”. Actualmente trabaja como escritor y productor en Telemundo.

Autorretrato con Miami de fondo

Vivo en el Down Town

en la Ciudad del Sol:

237 North East

2nd Street

Miami, Florida,

33132.

Apartamento 2701

del Loft I

y desde mi balcón

tengo vista a Bayside.

Enfrente

el Wolfson Campus

del Miami Dade College

donde tantas veces

he solicitado empleo,

a tres o cuatro cuadras

el Museo de Arte y Diseño

donde tantas veces

he solicitado empleo,

al cruzar la avenida

Biscayne Boulevard

el Miami Dade Arena

donde no he podido ir

por los ridículos precios

de sus espectáculos.

También he solicitado empleo

en Bank of America,

United States Postal Service,

Cole Haan, Sprint

y una interminable lista

de empresas.

Todos los días tengo que actualizar

mi currículum vitae

o Resume,

actualizar

mis perfiles en Indeed,

Monster y LinkedIn.

Todos los días espero

una llamada,

una entrevista,

una oportunidad que

en esta ocasión

ha sido concedida a otro

candidato

mejor calificado para

la posición.

La empresa agradece mi interés

y me exhorta

a postularme para nuevas

vacantes.

A veces puedo ir

al club “Hoy como ayer”

y ver a Amaury Gutiérrez

tocando en vivo.

Intuyo que al abuelo

le hubieran gustado los comercios

de la Calle 8,

acaso en otra realidad

posible

- acaso paralela -

el abuelo hubiera sido dueño

de una boutique en la Calle 8

a la que Celia Cruz iría

a comprarse un vestido

para su concierto en

Tenerife, 1987.

Es tarde y estoy sentado

en mi balcón,

está a punto de llover

y de repente extraño

aquel olor a tierra mojada

que anunciaba el aguacero

en mi pueblito natal;

las grandes ciudades no tienen

un olor característico.