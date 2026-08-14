viernes 14  de  agosto 2026
Tragedia

Colombia continúa la búsqueda de desaparecidos pero se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

El balance de víctimas aumentó a 281 muertos y más de 3.900 heridos, indicó el presidente Abelardo de la Espriella

Equipos de rescate y civiles buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia, el 13 de agosto de 2026.

Equipos de rescate y civiles buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia, el 13 de agosto de 2026.

AFP

Las autoridades colombianas redoblan este viernes la búsqueda de los cientos de desaparecidos que dejó el potente terremoto del lunes, aunque se desvanecen las posibilidades de hallar sobrevivientes pasada la fase crítica de rescate.

Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya vida tras el sismo de magnitud 7,4, que afectó el oeste del país.

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El balance de víctimas aumentó a 281 muertos y más de 3.900 heridos, indicó el presidente Abelardo de la Espriella. Además, se cuentan 379 desaparecidos bajo montañas de ruinas, latas y cables colgando.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que "la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando".

"Pero la consigna es no dejar de buscar (...) no descansar hasta que no demos un parte de encontrar esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos si están dentro de los escombros", indicó en un video publicado por su agencia el jueves por la noche.

El terremoto también destruyó más de 10.000 viviendas, lo que dejó a la intemperie a familias enteras que viven una nueva tragedia.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, los parques y las calles se han transformado en campamentos a cielo a abierto.

María del Carmen Rodríguez, de 72 años, perdió el apartamento por el que ahorró toda su vida. Lo observa desde una cancha de fútbol donde ahora pasa las calurosas noches junto a su esposo de 76 años.

"Nos preguntamos a qué ayudas tenemos derecho, si nos van a reubicar en otra parte, porque esto va para largo", dice con un café en la mano.

Ya se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes.

Pero voluntarios y socorristas expertos trabajan hasta con sus propias manos en busca de un milagro. En las zonas más afectadas ya se siente el olor a putrefacción.

La región cafetera del país es otra de las más golpeadas. En Pereira, un bombero observa de cerca cuando un grupo de voluntarios dice haber escuchado ruidos bajo los escombros.

"No les voy a quitar la emoción ni el fervor porque los milagros sí existen, pero a estas alturas es poco probable encontrar gente viva", dice a la AFP.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.

"Trauma colectivo"

La solidaridad ha aliviado las arduas jornadas de búsqueda y ha mitigado la escasez. Miles llegan con agua, comida y medicamentos a los barrios afectados. También se reparten abrazos, como apoyo emocional en medio de la zozobra.

"Estamos atravesando un trauma colectivo y creo que la mejor manera también en la que podía ayudar era pues regalando la energía que tengo y la vitalidad que me queda", dijo Andrés Solomón, un músico caleño de 46 años con una pancarta que decía: "abrazos aquí".

Muchos buscan a sus mascotas y los reencuentros reviven la ilusión.

Vickye Giraldo sonríe mientras sostiene a su gatito Polux, en los exteriores del edificio en ruinas donde solía vivir. Un grupo de voluntarios lo rescató.

"Es un sueño hecho realidad", dice la abogada de 56 años.

Pero las réplicas y los daños estructurales complican las labores de rescate. Decenas sacan en maletas ropa y todo lo que pueden de sus viviendas maltrechas.

Javier Alzate recuperaba las pocas pertenencias que se salvaron de su casa en Pereira, con ayuda de un grupo de personas.

"Ya no hay más remedio, hay que sacarlas de ahí porque si llueve se acaba todo", dice el psicólogo de 79 años.

El terremoto también sacudió cementerios. En un poblado cercano a Cali, los muertos salieron de sus tumbas.

De la Espriella, que asumió tres días antes del sismo, decretó la "emergencia económica", una medida que lo faculta a crear impuestos y modificar el presupuesto.

También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas y llamó a las empresas privadas a sumarse.

Una mujer camina junto a los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

Una mujer camina junto a los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

Críticas al gobierno

El terremoto tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres del país.

Allí ya terminó la fase de búsqueda y rescate, pero urgen las ayudas para los afectados.

Las autoridades han pedido a las guerrillas que siembran terror en la zona que permitan la entrada de víveres, medicinas y equipos gubernamentales.

En cuanto a la atención al desastre, el presidente de ultraderecha ha sido cuestionado por estrechar relaciones con Israel en plena emergencia y por una supuesta negativa a recibir ayuda humanitaria de gobiernos alejados de su línea política.

Colombia únicamente ha aceptado rescatistas enviados por los gobiernos derechistas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, pero el canciller Omar Bula dijo que la recepción de ayudas no ha tenido "ninguna consideración ideológica ni política".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Colombia vetó el envío de rescatistas militares mexicanos por falta de una certificación.

"Están certificados, pero ahora piden otra certificación", dijo.

FUENTE: Con información de AFP

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