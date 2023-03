"Pórtate bien" (y ríe) en el Teatro Trail con Rosalinda Rodríguez

La popular actriz Rosalinda Rodríguez es la encargada de defender un unipersonal de comedia donde el humor es clave para hacer reflexionar al público sobre temas tan profundos y urgentes como la maternidad, la sexualidad, la responsabilidad familiar y los juicios emitidos por una sociedad muchas veces severa en sus críticas. Interpreta el papel de “una mujer fuerte y decidida, que está dispuesta a luchar por la custodia de sus hijos”.

Como indica el resumen de la obra, “la vida después del divorcio puede ser complicada cuando se mezclan las lágrimas, las risas, las expectativas sociales y los hijos en un explosivo juicio que pone bajo la lupa los roles convencionales”. Pórtate bien, que se presenta todos los sábados de abril a las 8 de la noche, “cuestiona la paternidad, la maternidad... y todo lo que hay en medio”.

¿Por qué abordar este complejo tema de la maternidad y la custodia de los hijos en el teatro? Indira Páez explicó a Diario Las Américas que “el universo femenino ha sido una constante en mi escritura. Es fascinante para mí, que crecí rodeada de mujeres, y con una madre inmensa, irreverente y desparpajada, explorar los roles tradicionales a través del humor”.

La autora de la pieza cuenta con un material personal que le permitió abordar el tema desde la herida, al tiempo que aprovecha la poderosa fuerza del teatro como transmisor de un mensaje relevante para la comunidad.

Como confesó, "me he divorciado tres veces, así que el tema prácticamente me persigue".

Sobre el sugerente título de la obra, que parece un regaño, afirmó que “se trata de desafiar un poco el mandato social y la presión que se nos impone”.

La actriz Rosalinda Rodríguez asume el compromiso de llevar a cuestas toda la carga escénica, sobre todo porque el unipersonal transcurre en el contexto de un juicio. A eso se suma la intensidad de su personaje, una madre que lucha por la custodia de sus hijos y lidia con las heridas de la infidelidad.

“Pórtate bien es un unipersonal que cuenta la historia de Mariana Campos, una mujer que se ha divorciado del amor de su vida y ahora lucha por la custodia de sus hijos", detalló Rodríguez. "El juicio se convierte en un espacio donde se mezclan sus miedos, sus experiencias más íntimas, su sexualidad y la fuerza de una mujer dispuesta a TODO para demostrar que su vida es digna de ser vivida y de ser AMADA", sumó la reconocida actriz.

Este es el personaje que el público podrá ver en escena, una mujer que "comparte su vulnerabilidad, el desplome de sus certezas y la esperanza de un mundo más equilibrado". Pero, como acotó, no todo es lágrimas: "El humor se entrelaza en la relación con su propia madre, sus antiguos amores y cada uno de los presentes a un juicio del que nadie va a salir absuelto. Y yo me identifico con ella y me siento en la piel de cada mujer que ha amado, que ha sido traicionada y que como el ave fénix surge de sus propias cenizas”.

Un punto a favor de la puesta es la intimidad de la Sala Catarsis del Teatro Trail, que no solo permite a los asistentes disfrutar de una bebida mientras mira la pieza de teatro, sino que en este caso propicia una conexión mayor con la actriz.

"¡Montar un texto de Indira es un reto siempre!", declaró a este medio el director Dairo Piñeres.

Tal y como amplió Piñeres en entrevista con Diario Las Américas, abordar un texto de Páez es “una aventura diferente cada vez que uno se enfrenta al hecho escénico, por sus palabras, la manera de llevar el estilo dramático muy propio y humano, cómo entrelaza las relaciones, y cómo conceptualiza un producto que llega a mucha gente".

De la pieza destacó que tiene "un lenguaje directo pero teatral". Además, "Indira es una de las dramaturgas venezolanas con más auge en los últimos tiempos, arrastra un público sensible y que se emociona porque le habla de igual a igual”.

Sobre el proceso de montaje y de dirección actoral, señaló que se sintió “afortunado”, pues “el montaje se llenó de pequeños detalles en la puesta en escena, de una complicidad que tuve con estas mujeres regias y atrevidas que sueñan con historias y su repercusión en el escenario. Qué placer trabajar con estas mujeres artistas”.

Asimismo, puntualizó que “trabajar con Rosalinda ha sido una maravilla, es una actriz honesta, responsable, segura, inteligente, respetuosa e indiscutiblemente una artista. El proceso fue muy placentero y lleno de investigación y análisis del texto de Indira. Nos comunicamos como si tuviéramos años trabajando. Ella hace de este monólogo una experiencia verdadera para el espectador y coloca todo su potencial donde debe estar”.

Piñeres también trabajó en el “énfasis en los gags cómicos que dan desenvoltura y acción a la historia”.

En torno a la puesta en escena, el director la definió como “sencilla pero detallista, colorida en sus artes visuales para subrayar el tono de comedia pero sin dejar de ser cotidiana y orgánica”. En efecto, “este trabajo se centra en ella y cómo construye un personaje que viaja por su vida a través del divorcio y de sus circunstancias. El espectador se sentará al lado del jurado para calificar a una mujer que finalmente decidirá por ella y por su sabiduría”.

La obra se presenta los sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de abril, en la Sala Catarsis del Teatro Trail (3715 SW 8th Street, Coral Gables, Fl 33134). Para más información, llame al (305) 443-1009 o busque las entradas en este enlace.