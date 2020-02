Portman responde a McGowan: "Valiente es testificar contra Weinstein"

Tras estas acusaciones, ahora Portman respondió a su compañera.

"Estoy de acuerdo con la señora McGowan en que no es correcto llamarme valiente por usar una prenda con el nombre de una mujer. Valiente es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein en las últimas semanas bajo una presión increíble", señaló la intérprete en un comunicado recogido por Deadline.

"Los últimos años han traído un florecimiento de oportunidades de dirección para las mujeres debido a los esfuerzos colectivos de muchas personas que han estado cambiando el sistema. El regalo ha sido estas increíbles películas. Espero que lo que fue un simple guiño no distraiga de sus grandes logros", agregó.

Portman reconoció que solo ha hecho "unas pocas películas con mujeres" ya que ha tenido pocas oportunidades. "Hice cortos, anuncios, videoclips musicales y películas con Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofía Coppola, Shirin Neshat", rememoró. "Desafortunadamente, las películas que he intentado hacer son una historia de fantasmas".

La protagonista de Closer relató que "las películas de mujeres han sido increíblemente difíciles de hacer en los estudios o de financiarse de forma independiente" ya que "las mujeres se enfrentan a enormes desafíos durante su realización. Algunas veces he tenido la experiencia de ayudar a contratar a directoras en proyectos de los que luego se vieron obligadas a abandonar debido a las condiciones de trabajo".

Además, la intérprete destaca que incluso después del rodaje "se enfrentan a dificultades para entrar en festivales, obtener distribución y recibir buenas críticas". "Así que quiero decir que lo he intentado y lo seguiré intentando. Si bien aún no he tenido éxito, tengo la esperanza de que estamos empezando un nuevo día", argumentó.