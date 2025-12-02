martes 2  de  diciembre 2025
Prada sella la adquisición de Versace y redefine el mercado global del lujo

En virtud de la operación, Lorenzo Bertelli, hijo de la diseñadora Miuccia Prada y director de marketing, se convertirá en el presidente ejecutivo de Versace

Esta combinación de imágenes, creada el 10 de abril de 2025, muestra una imagen de archivo del logotipo de la tienda de Versace, y del logotipo en el exterior de la tienda de la casa de moda y artículos de lujo Prada en París. &nbsp;

Esta combinación de imágenes, creada el 10 de abril de 2025, muestra una imagen de archivo del logotipo de la tienda de Versace, y del logotipo en el exterior de la tienda de la casa de moda y artículos de lujo Prada en París.

 

AFP/Stephane de Sakutin

MILÁN.- El grupo italiano de moda Prada anunció este martes haber completado la adquisición de su competidor Versace, anunciada el pasado abril por un valor de 1.250 millones de euros, unos 1.450 millones de dólares.

Prada indicó en un comunicado que el acuerdo con Capri Holdings, el grupo norteamericano propietario de Versace, "ha recibido todas las aprobaciones regulatorias requeridas".

Adquisición

Versace viene de atravesar unos años de declive, a diferencia del grupo Prada, que presume de robustez financiera y se vio aupado por las sólidas ventas de su marca Miu Miu.

El CEO de Prada, Andrea Guerra, dijo a la prensa que Versace supone una marca "increíblemente complementaria, por ser muy diferente de nuestras otras marcas".

Según él, Versace "inventó la moda como la conocemos hoy", y "se dirige a una estética y un consumidor diferente".

"La marca [Versace] es mucho más grande que su volumen de negocio, y a nosotros nos gustan las misiones difíciles. Así que el objetivo es intentar devolver la actividad al nivel de grandeza de la marca", indicó Bertelli, de 37 años, en un podcast de Bloomberg difundido a mitad de noviembre.

FUENTE: AFP

