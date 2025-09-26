viernes 26  de  septiembre 2025
MODA

Prada y Fendi sorprenden en la Semana de la Moda de Milán

Los codirectores creativos Miuccia Prada y Raf Simons volvieron nuevamente al tema de los uniformes durante su desfile primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán

Esta fotografía muestra un logotipo en la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Prada en la Rue Montaigne de París el 16 de abril de 2025.&nbsp;

Esta fotografía muestra un logotipo en la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Prada en la Rue Montaigne de París el 16 de abril de 2025. 

AFP/Sébastien Dupuy

MIAMI.- La casa de moda italiana Prada combinó el jueves camisas de estilo militar con faldas acampanadas y guantes de noche, en una colección destinada a desafiar las nociones tradicionales del glamour.

Los codirectores creativos Miuccia Prada y Raf Simons volvieron nuevamente al tema de los uniformes durante su desfile primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán (norte de Italia), pero con el objetivo de deconstruir las prendas tradicionales.

Lee además
El cantante colombiano Carlos Vives, ganador de la categoría Agente de Cambio, besa el trofeo durante la 22.ª edición de los Premios Juventud, en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.
CEREMONIA

Conozca a los ganadores de los Premios Juventud 2025
Weplash Academia de IA.
PLATAFORMAS

Weplash crea academia para aprender sobre Inteligencia Artificial

Simons explicó que la colección era una "recomposición" de prendas destinadas a hacer sentir más libres a quienes las usan, con la tela casi sin tocar el cuerpo en ciertos puntos.

Esta vez sumaron bolsillos falsos estilo uniforme en la delantera de un vestido con falda fluida, monos estilo overol que combinaron con tacones y una chaqueta negra sedosa.

Simons calificó esta propuesta como "un enfoque anti-escultórico", dijo al hablar con la prensa tras bastidores.

"Una mujer puede sentirse magnífica, libre, elegante y lujosa tanto en un uniforme como en un vestido" con movimiento, declaró.

"Las prendas también son muy intercambiables, pueden usarse de múltiples maneras", añadió.

Miuccia Prada, de 76 años, quien dirige el imperio familiar de lujo, dijo que busca "tratar de construir una nueva forma de elegancia".

"Elegancia desenfadada"

La víspera en Fendi, otra histórica marca italiana, Silvia Venturini Fendi apostó por formas suaves y sensuales y colores alegres para expresar lo que la marca califica como "elegancia desenfadada".

Se presentaron chaquetas con dobladillo fruncido tipo globo, faldas con volantes, camisas de organza transparente –para hombres y mujeres– así como blusas y faldas de punto torcido de seda combinadas.

Fieles a la tradición de una marca que comenzó con el cuero y la piel, los bolsos ocuparon un lugar central, uno adornado con perlas formando un motivo floral que también se utilizó en otras prendas.

"Se trata de un sentimiento de bienestar relajado y colorido, con una elegancia romántica", explicó Fendi sobre el desfile. "Gestos simples con un trabajo complejo en el trasfondo", apuntó.

Temas
Te puede interesar

Camilo anuncia gira por Puerto Rico y Estados Unidos

Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones de los Premios juventud

Colin Farrell presenta "Ballad of a Small Player" en San Sebastián

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Tom Holland. 
CELEBRIDADES

Revelan detalles del accidente de Tom Holland en rodaje de "Spider-Man 4"

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela.
VENEZUELA

Empresario panameño vinculado a Maduro es el dueño del avión privado que se estrelló en aeropuerto

Panorama de la ciudad de Londres, incluyendo el Palacio del Parlamento. 
ADVERTENCIA

La ley islámica sharía se impone en Londres y se expande hacia EEUU, según experto

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño durante su visita a Diario Las Américas.
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un memorando para implementar la pena de muerte en Washington, DC, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 25 de septiembre de 2025.
REDES SOCIALES

Trump firma orden ejecutiva para una versión de TikTok "made in USA"

Dmitri Vorbe fue arrestado en Miami y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se tramita su deportación.
Florida

Detienen en Miami a empresario haitiano acusado de financiar grupos criminales en su país