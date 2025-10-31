Cineasta Park Chan-wook recibe premio en Miami del festival GEMS

MIAMI.- El festival Gems celebra su doceava edición en sales de cine de Miami hasta el 5 de noviembre, con una programación internacional conformada por 40 películas de realizadores como Richard Linklater, Luca Guadagnino, Guillermo del Toro, Bradley Cooper, Chloe Zhao, Noah Baumbach, Paolo Sorrentino, entre otros.

La noche de apertura fue en el Koubek Center CON el largometraje No Other Choice, del laureado director surcoreano Park Chan-wook. Una comedia oscura sobre un hombre desempleado que se sumerge en un descabellado plan para eliminar a su competencia en el nuevo trabajo al que aspira. La proyección de la película contó con la presencia de su director y guionista, Park Chan-wook, quien respondió varias preguntas del público y recibió el premio Precious Gems Master del Miami Film Festival Gems de la mano de James Woolley, director executivo, y Lauren Cohen, directora de programación del Festival de Cine de Miami.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó en la alfombra roja con el homenajeado de la noche, Park Chan-wook, ganador de importantes festivales como Cannes, Berlín, Bafta y Sitges, y considerado como una de las voces principales del cine surcoreano. El realizador, cuyos largometrajes se han caracterizado por temas como la venganza, el amor y la tragedia, contó qué hace diferente No Other Choice de sus trabajos anteriores.