Las voces del más allá: entrevista con elenco de "Cometierra"

MIAMI.- Este fin de semana se estrena la serie Cometierra en Prime Video. Basada en la novela homónima de la escritora Dolores Reyes, la historia nos presenta a Aylin (Lilith Curiel), una adolescenete huérfana y con una figura paterna ausente que hace vida con su hermano mayor Walter (Roberto Aguilar) en uno de los suburbios de Ciudad de México. Rodeada de violencia, bullying, una situación económica precaria y muchas inseguridades, la vida de Aylin dará un vuelco cuando descubra por accidente que posee una habilidad muy especial: comer tierra para comunicarse con el mundo de los muertos. Un don que la invitará a enfrentarse a crímenes sin resolver, fantasmas de su pasado y la expondrá a varias situaciones extremas.