viernes 31  de  octubre 2025
Las voces del más allá: entrevista con elenco de "Cometierra"

Entrevista con los protagonistas, la escritora y el director de Cometierra, la nueva serie de Prime Video basada en la exitosa novela homónima sobre femenicidios sin resolver

Cometierra nos sumerge en un mundo donde los vivos y los muertos están más cerca de lo que parece.

Cometierra nos sumerge en un mundo donde los vivos y los muertos están más cerca de lo que parece. 

Cortesía/ Prime Video
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Este fin de semana se estrena la serie Cometierra en Prime Video. Basada en la novela homónima de la escritora Dolores Reyes, la historia nos presenta a Aylin (Lilith Curiel), una adolescenete huérfana y con una figura paterna ausente que hace vida con su hermano mayor Walter (Roberto Aguilar) en uno de los suburbios de Ciudad de México. Rodeada de violencia, bullying, una situación económica precaria y muchas inseguridades, la vida de Aylin dará un vuelco cuando descubra por accidente que posee una habilidad muy especial: comer tierra para comunicarse con el mundo de los muertos. Un don que la invitará a enfrentarse a crímenes sin resolver, fantasmas de su pasado y la expondrá a varias situaciones extremas.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los protagonistas de la serie Cometierra Lilith Curiel (Aylin), Lizeth Selene (Miseria), Ivan Martz (Calaca), Max Peña (Vero) y Juan Daniel Garcia Treviño (Hernán) quienes nos contaron cómo fue su experiencia dando vida a personajes sumamente complejos en un contexto lleno de retos y la sinergía del trabajo en equipo. También tuvimos la oportunidad de platicar con Dolores Reyes, autora de la novela en la que se basa la serie y el director Daniel Burman, responsable de su adaptación, quienes hicieron énfasis en la pertinencia de una historia como esta en Latinoamérica.

