Predicciones astrológicas para 2023

Debido a este tránsito perpetuo te has estado organizando, valorando lo que es importante y rompiendo las relaciones que te robaban tu espacio y energías. Urano estará retrógrado a principios del 2023 acompañado de Marte y Mercurio. Trata de hacer una revisión de tus planes en este período que dura hasta la mitad el mes aproximadamente. Un nuevo enfoque más flexible llevará tus perspectivas al terreno de la realidad.

Mercurio vuelve a su movimiento directo en el signo de Capricornio a mitad del mes de enero y lo hace en tu área relacionada con los viajes de larga distancia. Tal vez prepares tus equipaje y te vayas en la atractiva excursión que cancelaste el año pasado.

Mercurio vuelve a estar retrógrado en tu signo desde finales de abril hasta mediados de mayo, y en ese momento sentirás que muchos detalles te desalientan. Tendrás miles de cosas que hacer, pero te sentirás y fatigado. Este no es un momento apropiado para momento difícil para comenzar proyectos nuevos, pero si es apropiado para revisar los que ya has comenzado con anterioridad.

Cuando el planeta Júpiter transite a tu signo a mediados de mayo, donde estará el resto del año, podrás concentrarte en nuevos negocios, y podrás también aprovechar todas las oportunidades que se presenten, y créeme que habrá muchas. Este es un momento de optimismo y grandes aspiraciones, aprovéchalo porque sucede una vez cada doce años.

El 28 de octubre, ocurre un eclipse lunar en tu signo, será el último durante mucho tiempo, te traerá finales importantes en tu vida. Verás los resultados de lo que has hecho, y puedes recibir grandes recompensas. Te sentirás orgulloso de ti por todos los cambios que has hecho en tu vida. Pero sino has realizado ningún cambio, entonces tendrás grandes conflictos. Tu estado emocional puede ser débil durante este período, por eso es recomendable que te tomes un tiempo para descansar, y relajarte de la rutina diaria.

Cunado Venus, tu planeta regente, empiece su movimiento retrógrado desde finales de julio hasta principios de septiembre, tu hogar y vida familiar se verán afectados. Si te sientes atormentado trata de no ser autocritico, planifica periodos largos de descanso o pide ayuda.

Saturno te va a exigir que comiences a convertir tus sueños o deseos en realidad, pero que lo hagas con planes objetivos, y que los materialices trabajando disciplinada y éticamente. Saturno no desea que seas pesimista, sino que seas inteligente y práctico, algo que tú puedes hacer fácilmente. Neptuno estará presente para a asistirte con tu intuición cuando lo necesites

Cuando Saturno, el planeta de las restricciones transite a Acuario, por tú casa de la profesión y las responsabilidades, y después se mude sigilosamente a Piscis a tu área de los grupos, donde estará durante los próximos dos años y medio, todos los esfuerzos que hiciste el año pasado comenzarán a rendir frutos. En este momento aumentarán tus ganancias significativamente y te recuperarás de las dificultades financieras.

Amor

Tauro el amor es muy importante para ti, al final tu planeta regente es Venus, el planeta del amor. Si tienes pareja este año tendrás un nuevo enfoque de la relación, menos control y celos, lo cual te permitirá vivir con más plenitud. Estarás más dispuesto a escuchar a tú pareja y no imponer tus opiniones, es decir ser menos posesivo, y este nuevo rumbo les permitirá a ambos sentir más confianza y vivir más momentos de felicidad. Recuerda que ser posesivo no te ha funcionado en el pasado, ya que la posesividad lo único que hace es obstaculizar el avance de cualquier relación no dejando espacio para respirar. Ser inflexible destruye el equilibrio imprescindible de la vida. Si te enfocas en la perfección, socavas tu confianza.

Cerrarás los viejos capítulos en tu vida, es decir tendrás un cierre, y a la misma vez una apertura mental y emocional. Sera un año de realización emocional.

Si estás soltero, es posible que a principios de año no encuentres una relación, pero si tendrás varios encuentros con personas interesantes, y muy opuestas a ti. Estarás con mucha disposición a conocer nuevas personas sin poner pretextos, es decir dejarás de lado todas las tradiciones que te condicionaban en el pasado. Si continúas dando esos pasos tan seguros encontrarás tu alma gemela, alguien a quien pondrás en un pedestal. Tómate tu tiempo para establecer cualquier intención, aunque sientas lo más profundo.

Economía

El equilibrio financiero es muy importante para ti, este año será muy estable económicamente, te aumentaran el sueldo, ganarás en juegos de azar o recibirás un reconocimiento laboral. De todos modos, trata de no hacer decisiones a lo loco porque te puedes arrepentir. La mejor etapa para empezar con proyectos es después de mayo cuando Júpiter transite a tu signo. Así que tu mayor reto a principios de año es aprender a ser paciente. No te pongas con mal carácter si las cosas no son como tú quieres, porque de todos modos tendrás gastos imprevistos en los primeros tres del año. Cuando termine

el año no solo tendrás dinero abundante, sino que habrás aprendido a cultivar una de las virtudes más valiosas: la paciencia.

Felizmente cuando termine el 2023, habrás acumulado todo el éxito que deseas y te mereces. Tu lección más importante, incluso más que el dinero es aprender a ser paciente.

Debes asegurarte este año, mientras Urano todavía está transitando por tu signo, de hacer a una tregua con tus esquemas de testarudez. No juzgues las opiniones de los demás con respecto al dinero. Independientemente de las pruebas que la vida te ponga en el camino motívate para estar en la cúspide y resaltar en la prestación de servicios superiores.

Saturno a principios de año todavía estará transitando por tu área profesional, hasta principios de marzo. Si has hecho las cosas correctamente es muy probable que hayas triunfado. Cuando Saturno salga de este sector principios de marzo, Plutón lo reemplazará comienza hasta mediados de junio. Plutón en este área te exigirá que te concentres en las metas que te entusiasman. Por esa razón sentirás una enérgica atadura con tus objetivos.

Marte también comienza el año en movimiento retrógrado en tu área de la economía, estará ahí hasta mediados de enero del 2023. Es posible que hayas tenido problemas financieros que te hayan obligado a ser más ser flexible. De todos modos, no te desesperes porque Marte estará en esta área hasta finales de marzo, por lo que la situación cambiará velozmente y se te presentarán oportunidades económicas y beneficios por ser perspicaz. Esto sucede cuando Saturno está marchándose de tu sector profesional, así que cualquier esfuerzo, o decisión sabia bajo Saturno pueden dar sus ganancias con Marte antes de continuar en el camino.

El Eclipse solar que ocurre en tu sector del trabajo el 14 de octubre, indica un momento de oportunidades de trabajo, un nuevo trabajo o nuevas responsabilidades laborales estimulantes.

Salud

Usualmente Tauro tiene una salud excelente, este año no será la excepción. Es muy importante que recuerdes que el estrés es la peor de las pandemias, sino dedicas tiempo a realizar prácticas meditativas que te permitan una mejor gestión de tus emociones. Aunque el 2023 no enseña complicaciones para tu salud, los desproporcionados niveles de estrés mal encaminados pueden traer molestias como la melancolía, y el nerviosismo.

Es obligatorio que vigiles tus defensas, efectúes actividades físicas en forma rutinaria, y asista a terapia, si es preciso en períodos de mucho estrés. Con este método podrás recorrer el 2023 en un estado óptimo de salud.

Géminis

En este año se verá duplicada la audacia de Géminis. Existirán momentos de confusión, pero sin dudas tendrás la capacidad de enfrentarlos. Período de organizar tus propósitos, tanto emocionales, como monetarios. El 2023 será para el comunicador del zodiaco, un año de desarrollo, enseñanza y autoridad.

Marte en tu signo completa su período retrógrado el 12 de enero, finalizando el caos. Mercurio en Capricornio se mueve directo el 18 de enero eliminando los retrasos, los errores de comunicación, y los enredos en tus finanzas.

Plutón en Capricornio todavía está gateando a través de tu área económica hasta el 23 de marzo, cuando transitará hacia Acuario quedándose allí por varios meses. Urano en Tauro se moverá directo el 22 de enero, despejando el camino para nuevas oportunidades de aprendizaje en tu profesión, y Júpiter, el planeta de la suerte, transitará por Aries enviándote vibraciones optimistas.

Después de dos años Saturno, el planeta del karma y las restricciones, termina su ciclo de servicio mudándose a Piscis, a tu área de la profesión, dándote la oportunidad de ampliar tu campo de experiencias con nuevas oportunidades de trabajo.

Amor

Este año tu actitud de enfrentar los problemas emocionales cambiará. Si tienes pareja, sentirás la necesidad de estar conectado profundamente con la persona que amas, y dejarás de ser manipulador estableciendo un patrón de conducta donde la solución de los conflictos se haga a través de diálogos sinceros. Los cambios en tus relaciones serán notables.

Si estás soltero, existirán unos momentos donde disfrutarás de la soledad, y otros que estarás buscando el amor locamente, estarás dispuesto a vivir nuevas experiencias. Quizás los tres últimos meses del año no tendrás tantos deseos de estar solo, y de estar divirtiéndote con amigos, y empezarás a sentir deseos de enamorarte y vivir la emoción de tener confianza con alguien. Afortunadamente Cupido te estará escuchando y traerá a tu vida personas interesantes que tendrán tus mismos deseos a nivel romántico.

Un Eclipse solar, el 14 de octubre, ilumina tu esfera sentimental y con él llegan nuevas oportunidades para amar, tendrás la bendición de disfrutar enormemente del amor en tu vida. Marte y Ceres se ponen de acuerdo y transitan en tu sector de los compromisos a finales de noviembre por el resto del año 2023. Este tránsito dual te ayudará a alimentar tus relaciones y sentirte más confortable con el compromiso.

Si es soltero, te concentrarás en las conexiones que tengan el futuro, y si estás en una relación, esta puede consolidarse. No obstante, mercurio retrogradando en esa área a finales de diciembre, traerá conflictos y debates en las relaciones.

Plutón finalmente le llega el momento de retirarse por un tiempo de tu área del amor, empezando el año en este sitio hasta finales de marzo, y retrocediendo a mediados de junio por el resto del año 2023. Garantizado que Plutón ha traído innovaciones fuertes a todas las facetas de tu vida, y toda esa metamorfosis termina ahora.

Economía

Géminis tiene un gran astucia para los negocios, y suele crear ideas muy beneficiosas para sí mismo y los demás. La única forma que le puedes sacar ventaja a estos potenciales es organizándote y siendo constante. Espera a que se te presenten muchas oportunidades, negocios e incluso asociaciones con personas de gran poder adquisitivo durante este año. Es importante que no te desesperes para que puedas decidir cuál es la mejor alternativa para ti.

Existe la probabilidad de que cambies de profesión ya que descubrirás que tienes otra vocación, esto te dará un nuevo impulso y trabajarás con más deseos, y responsabilidad. Tus esfuerzos serán compensados con los meses, y al final del año podrás disfrutar ampliamente de tus logros. No te olvides de ahorrar para que puedas estar preparado para cualquier imprevisto que puede suceder en el futuro.

Neptuno y Saturno permanecen en tu sector profesional durante la mayoría del año 2023. Neptuno es un planeta nebuloso, que le encanta envolvernos en la ilusión y las fantasías. Saturno es el planeta de la estructura y la moral. Son antagónicos entre sí, por lo que es posible que tengas que manipular estas dos energías para poder encontrar equilibrio entre la imaginación y la realidad cuando están en juego tus metas. Es decir, en ocasiones serás extremadamente objetivo, y otras veces superficial.

Si Neptuno te ha puesto piedras en el camino para descubrir tus propósitos, Saturno puede hacerlos desaparecer. Los Géminis que ya han vencido esta etapa van a recibir muchas sorpresas económicas agradables, vínculos con personas importantes, y suerte en cualquier transacción financiera.

Marte llega a tu área de las finanzas desde finales de marzo hasta mayo, y aquí es cuando vas a llenar tus bolsillos, o tu cuenta de banco, con dinero de verdad. Debes siempre recordar no gastar más de lo recibes.

Cuando el 5 de mayo, un eclipse lunar encienda tu área del trabajo, tendrás oportunidades de pensar en mejorar tus ingresos aplicando esa creatividad que te caracteriza.

A finales de noviembre tendrás la motivación necesaria para probar un nuevo trabajo, esta será tu prioridad, y tu mundo económico cambiará drásticamente, para bien, con esta decisión.

Salud

En el 2023 no hay nada relevante referente a tu salud, tú eres un signo muy vital naturalmente, con un poder de recuperación increíble. Sin embargo, no hacer ejercicios y llevar una vida de ocio puede arriesgar esa vitalidad.

Es aconsejable que hagas un deporte que te llame la atención, que lo disfrutes y que a la vez sea un desafío que implique tu inteligencia. Debes decirles adiós a las drogas, darle prioridad a tu nutrición y dormir las horas adecuadas.

Venus retrógrado en septiembre hará que seas mentalmente ocioso, por tanto, es el periodo perfecto para un descanso mental. Si no lo consigues, trata de leer todo cinco veces antes de firmar, y trata de ser mejor oyente en ese periodo.

Trata de mejorar la forma en que te comunicas, estar abierto a nuevas ideas y ser más practico que el año pasado. Empodera tu forma de manifestar lo que piensas porque Plutón te estará ayudando después de marzo, y serás muy poderoso en tus opiniones, lo cual hará que más personas se conecten contigo.

Urano te obliga a que enfrentes todos los traumas del pasado ya que permanecerá en tu área del subconsciente durante todo el 2023. Este es un año de depuración para ti y cuentas con mucha ayuda cósmica.

Cáncer

En el año 2023 comienza una nueva fase para el signo de Cáncer. Plutón en tránsito por el signo de Capricornio, le sigue recordando la importancia de quitar los bloqueos que continúan manteniéndolo inmovilizado en patrones de conducta poco beneficiosos para su vida y evolución en general.

Mercurio también estará retrógrado en Capricornio a principios de año, agregando confusión a todos tus planes. Espera noticias nuevas con respecto a temas legales relacionados con herencias y patrimonios. Todos los períodos retrógrados de Mercurio del año 2023 suceden en signos de tierra, esto adiciona energía para que adoptes pautas seguras en tu vida. Saturno, mientras transite por Acuario, te recuerda que te conviene destruir cualquier cosa que restrinja el uso de tus fondos.

El 2023 es un año de transformaciones vitales que se manifestarán cuando empieces a renovar tus vínculos, y a vibrar a una energía más elevada.

Marte transitará tu signo, del 25 de marzo al 20 de mayo del 2023, y esta es una gran oportunidad para llenarte de entusiasmo. Es un período para nuevos comienzos, y en lo que te enfoques establecerá la tonalidad para los próximos dos años de tu vida. Esto es algo que realmente necesitarás desesperadamente después del periodo de Marte retrógrado, una etapa que estancó tu energía y te hizo sentir miedo de actuar.

Urano continúa cambiando tu área de las amistades, e incorporando nuevas personas a tu vida.

Un eclipse lunar el 29 de octubre, te ayuda a avanzar en el trabajo, y a alcanzar tus sueños, ya puedes sentir que estás en camino hacia tu realización.

Amor

Cáncer le da mucha importancia al amor desde siempre, pero su enfoque este año cambiará. Obtendrás una visión más optimista, y con menos devociones.

Probablemente este año evites las citas a ciegas o te abochornes por la idea de un matrimonio concertado, que seguramente no perdurará si tu corazón no lo desea. Al ser un signo cardinal, tu deseas tener el control en la búsqueda de tu alma gemela, pero en ocasiones tus miedos bloquean el camino y te enamoras rápido de la persona dichosa que roba tu alma sensitiva.

Si estás en pareja, tu vida amorosa cambiará y todos los conflictos que se produzcan podrán ser resueltos, terminando todo el drama que ha existido en tu vida. Muchas veces

sentirás la necesidad de aislarte del resto del mundo y enfocarte en tu pareja. Querrás descansar, para tomar decisiones correctas.

Si estás soltero, habrá muchas oportunidades durante el próximo año para ti en el amor. Tendrás muchas deseos de conocer nuevas personas, y probar emociones que habías ignorado hasta este el momento. Después de julio es muy posible que algunos cangrejitos sientan una fuerte atracción por una persona mayor, con quien podrían comenzar una relación estable. A otros en cambio, les paralizará el inesperado regreso de alguien del pasado.

Plutón ha estado muy cómodo en tu área de las relaciones durante muchos años, y por suerte para ti ya sale a fines de marzo, pero no te ilusiones porque regresa a mediados de junio para pasar el resto del año provocando transformaciones masivas en tus relaciones.

Mercurio estará retrógrado a principios del 2023 en tu área de las relaciones hasta mediados de enero, y volverá a estar retrógrado en ese sitio a mediados de diciembre. Este movimiento de Mercurio sacará a relucir problemas de tus relaciones que necesiten ser abordados con sinceridad y resueltos de una vez.

A finales de marzo y hasta mediados de junio, Plutón transita tu área de la intimidad, empujándote a resolver cualquier situación que implique lucha de poder, y Saturno ya ha estado en esta sección los últimos años y permanecerá ahí hasta los primeros días de marzo. Saturno quiere que si te falta algo en tus relaciones lo busques, y si tienes algún conflicto le des solución.

Un eclipse lunar el 5 de mayo en tu área del romance te ayudará a estar más cerca de tus seres queridos, o establecer relaciones más sólidas con ellos. Ceres transita tu área del amor desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre, y Marte desde mediados de octubre hasta finales de noviembre. Juntos te darán más entusiasmo para expandir el amor en tu vida, siendo más atento y cariñoso con tus seres queridos. Este puede ser un momento propicio para empezar una nueva relación, o para poner más pasión a la que tienes.

Economía

Cáncer la memoria es tu herramienta principal para los negocios. Este año 2023 la estarás usando para resolver todos los problemas financieros, y para ganar más dinero. Tus habilidades de observación te ayudarán a vencer cualquier bloqueo monetario que aparezca en tu camino.

Aunque en este año tendrás que continuar esforzándote, darás lo mejor de ti, y debido a esa actitud los resultados a nivel profesional serán notables.

Te esperan muchos retos, pero al final serás recompensado en todos los sentidos. Debes aprovechar todas las ganancias económicas que obtendrás para irte de vacaciones con tu

pareja o familia. Esto por supuesto, después que hayas cubierto tus necesidades básicas. Los planetas te recomiendan que ahorres antes de gastar.

Tienes la bendición de tener al planeta de la suerte, Júpiter, a principios del 2023 en tu área de la profesión hasta mediados de mayo, y este tránsito crea excelentes circunstancias para tu triunfo económico. Concéntrate en generar nuevas ideas y darle forma, y aprovecha cualquier vínculo importante que surja durante este periodo.

Toda esa suerte recibe un impulso cuando el eclipse solar del 20 de abril ilumine tu cuenta de banco, momento en que te sentirás más enfocado. Marte se encarga de poner su parte de mayo hasta la mitad de julio, dándote más energías y entusiasmo para ganar dinero. Mucho cuidado porque Marte es muy energético y también te puede dar por gastarlo.

Venus retrógrada en tu área económica desde finales de julio hasta principios de septiembre, desafía tus finanzas. Si has hecho malas decisiones, esto puede evidenciarse en este momento. No se te ocurra gastar dinero por gusto en este momento porque te vas a arrepentir. Es recomendable que antes que llegue este momento tengas algún dinero ahorrado porque se presentarán gastos sorpresivos.

Terminas el año super enfocado en tú trabajo, ya que Marte y Ceres transitan tu área económica a finales de noviembre, junto con Mercurio retrógrado. Marte te regala su energía, Ceres te estimula, pero Mercurio retrógrado en la ecuación, trae problemas y malentendidos.

Salud

Alternarás momentos de vitalidad con otros de cansancio. La mejor forma de sobrellevar esta inestabilidad es prestando atención a la forma en que te nutres, durmiendo las horas requeridas, y visitando al doctor a tu consulta de rutina anual.

Aunque no se te pronostica ningún problema importante de salud, es posible que en ciertos períodos la ansiedad te domine drenando toda tu energía. Trata de reforzar tu sistema inmunológico tomando vitaminas, contactando con la naturaleza o yendo al mar para respirar el perfume de la madre Tierra.

Una alimentación equilibrada y la práctica de algún tipo meditación harán la magia en tu salud este año.

Leo

Leo este año 2023 tendrás la oportunidad de lucirte con tu carisma, y brillar con tu creatividad. Estas dos características te abrirán las puertas donde quiera que vayas. No todos los signos del zodiaco tendrán un año tan exitoso como tú.

Júpiter transitando por tu casa de la profesión en el signo de aries, te ayudará a explorar nuevos territorios, elaborar planes estructurados, y establecer nuevos contactos profesionales. Viajarás por asuntos relacionados con negocios, y también por placer. Te lo mereces después de aguantar tanto tiempo limitado por el distanciamiento social.

El eclipse solar en Aries podría estimular tu interés en ampliar tu educación, mudarte a otro lugar o reunirte con amigos o familiares que viven en otro país. Marte en Géminis transitará directo el 12 de enero, empujándote a estar más activo en las redes sociales. El mensajero de los dioses, Mercurio, se mueve directamente el 18 de enero, facilitándote la ejecución de tus metas de trabajo que han estado pendientes desde el año pasado.

Urano en Tauro, comienza a moverse directo el 22 de enero, y te hará enfrentar problemas con colegas en el trabajo. Saturno en Acuario, se mueve velozmente a través de tu área de las relaciones estructurándolas para que te salgas de las que no tienen ninguna función en tu vida.

Neptuno en el signo Piscis transita tu área del dinero abriéndote algunas veces los ojos, otras cubriéndotelos, cuando emergen complicaciones económicas ambiguas, retándote a solucionar las conflictos.

Plutón en Capricornio te recuerda que debes cuidar tu salud. Trata de hacer un examen profundo de todas las malas costumbres que debes eliminar porque Plutón no entiende de términos medios.

Marte estará retrógrado desde principios del 2023 hasta la mitad del mes de enero, y en esta etapa estarás poniendo en tela de juicio tu futuro, te sentirás inseguro y planificando un nuevo comienzo. No tomes ninguna decisión hasta que no se termine el proceso retrógrado de Marte y Mercurio, que también estará en ese estado de marcha atrás.

Cuando Marte transite tu signo desde finales de mayo hasta la mitad de julio, sentirás una energía fresca y limpia que te permitirá empezar nuevos proyectos. Enfócate en lo que te motiva y actúa sabiamente. No esperes por nadie para hacer realidad tus ideas.

Venus retrogradará en tu signo del 22 de julio al 3 de septiembre, cuando esto suceda sentirás que todo se pone lento y que tus niveles de energía bajan considerablemente. Te sentirás ahogado, ansioso, y estarás muy porfiado. Este es el momento para que hagas una pausa y descanses.

Amor

Tu eres un romántico a la antigua, pero también eres un feroz buscador de aventuras, y emociones dinámicas que te hagan temblar. Por esas razones vas a vivir un año 2023 inolvidable en el amor.

Si estás en pareja, te estarás cuestionando si realmente esa es la persona con la que quieres terminar tus días. Esto les sucederá sobre todo a las parejas que no tengan una base sólida. Tu eres un signo que detesta perder el tiempo, y eso es algo que estará muy presente en el 2023. Además, la persona que esté a tu lado debe saber que tu estarás enfocado en avanzar profesionalmente y tener éxito, y esa persona no puede sabotear tus planes. Si tu relación es fuerte, sobrevivirá todas estas exigencias planetarias, al final del año todo será como un cuento de Disney.

Si estás soltero, es un año con muchas oportunidades para ti de conocer personas encantadoras con las que tendrás una conexión desde el momento en que se conozcan. El caso es que tu ego es grande, eres muy seguro, y no te sientes incómodo con tu soledad. Has realizado un trabajo profundo interior que te ha permitido ser menos inocente en asuntos del corazón. Antes de que termine el año muchos leones habrán encontrado a su alma gemela.

Con Plutón transitando por tu área de las relaciones en el 2023, desde finales de marzo hasta la mitad de junio, te enfocarás más seriamente en tus relaciones, y querrás dar una paso para comprometerte más seriamente. Mucho cuidado porque este tránsito puede atraer personas que quieran controlarte o manipularte, y aquí la lección es aprender a no ceder tu poder.

Con Saturno durante los últimos años, en tu área de las relaciones, ya debes haber asimilado muchas lecciones dificultosas, y quizás ya viste partir algunas personas de tu vida. Saturno en esta área desea que tú seas más responsable con los vínculos emocionales que estableces, y que cuando los tengas, te concentres en fortalecerlos. Si tus relaciones no te aportan nada positivo a tu vida, Saturno quiere que los dejes ir. Muchas personas se alejarán de ti, pero las que perduren serán fieles.

Marte transita tu área del amor a finales de noviembre, casi terminando el año. Marte es el planeta de la energía, por lo que estarás súper cariñoso con los que amas. Dedicarás más tiempo al romance, y este puede ser un buen período para tener citas, si estás soltero, por supuesto

Mercurio retrógrado, a finales de diciembre, es un obstáculo para tus relaciones. Es solamente por una semana, así que cualquier conflicto que aparezca resuélvelo con tolerancia para que termines el año en paz.

Economía

El 2023 es año de contradicciones, y retos, pero también de mucho avance a nivel profesional. Mantén tus ojos abiertos porque tienes mucha envidia a tu alrededor, y competencia en tu área laboral. Si te enfocas en tus objeticos, y no te envuelves en polémicas absurdas, saldrás triunfador. Cuando comience el año te vas a sentir atascado, y quizás poco motivado, eso es solo una etapa corta porque Mercurio y Marte están retrógrados.

A mitad del año 2023 empezarás a recibir ingresos extras que te permitirán invertir en nuevos proyectos y adquirir artículos o productos que deseas desde hace tiempo. Recuerda que, aunque tu cuenta bancaria esté repleta de dinero, no debes perder los estribos y empezar a gastar alocadamente. La precaución se impone en este momento para todos por la recesión que vive el mundo. Ya vendrán tiempos mejores, ahora disfruta, sin caer en los extremos.

Urano permanece en tu área profesional durante todo el 2023, uniéndose a Júpiter a partir de mayo, este será un momento muy importante para ti y tendrás la bendición de saborear el éxito. Las oportunidades te van a llegar de muchos lados, permitiéndote conocer personas que serán claves para tu futuro. Por supuesto que todo esto viene acompañado de más responsabilidades, y es muy importante que separes momentos para descansar.

Mercurio retrógrado en tu área profesional, antes de que Júpiter se vaya, puede traerte un obstáculo, o desengaño. Sin embargo, no debes decaer.

El eclipse lunar del 28 de octubre será la cumbre de tu gran éxito, y te llegarán recompensas si has hecho las cosas cabalmente. Descansar es lo más aconsejable, si no puedes, trata de ser condescendiente contigo mismo y no busques la perfección. Mercurio vuelve a retrogradar brevemente a mediados de diciembre, y en esta etapa debes cuidar tus niveles de estrés. Disminuye la velocidad y conecta con el aquí y el ahora.

Hay mucha energía retrógrada en tu área financiera este año, por lo que no debes perder el control.

Durante este año, nuevas oportunidades de ingresos te llegarán producto de nuevos proyectos comerciales, pero la buena comunicación y estrategias serán indispensables para lograr tus metas. Si deseas que este 2023 sea exitoso para ti, desde el punto de vista económico, debes dedicarte a comprar y vender. Independientemente de lo que decidas mercadear, serás favorecido cósmicamente.

Salud

Si quieres mantener tu salud en estado óptimo durante el 2023 debes aprender a decir no con más frecuencia. Dudar de tu vitalidad sería un error, pero si te echas en la espalda los problemas de todo el mundo entonces si te enfermarás.

Es imprescindible que hagas ejercicios para que canalices las energías estancadas, y que te enfoques en erradicar cualquier habito nocivo a tu salud, y lo reemplaces por otros saludables.

