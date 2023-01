Predicciones astrológicas para 2023

Virgo

El 2023 será un año intenso y de transformaciones para Virgo, donde tendrá la posibilidad de concretar proyectos y deseos secretos.

Este período te exigirá mucha concentración a nivel profesional y emocional. Será necesario que te enfoques, pero que también tengas la habilidad de encontrar el equilibrio.

Ceres, un asteroide que para los romanos era la diosa de la agricultura, estará retrógrada en tu signo, hasta el 6 de mayo, y esta influencia te hará sentir un poco perezoso. No permitas que los obstáculos sean un pretexto para no cumplir tus responsabilidades.

Marte transita tu signo desde mediados de julio hasta finales de agosto, y esto te llenará de energías; este planeta solo transita tu signo cada dos años, así que aprovecha esta infusión de entusiasmo. Enfócate en empezar nuevos proyectos, ya que ánimo no te faltará.

Mercurio retrógrada en tu signo del 23 de agosto al 15 de septiembre, y esto puede sentirse como un letargo, en esta etapa debes pensar dos veces antes de hablar o mandar un mensaje.

Saturno en Acuario, reta tu ambiente laboral, hasta que transite a Piscis el 7 de marzo, y Urano se comporta afablemente contigo mientras está en tránsito por Tauro todo el año.

Neptuno opuesto a tu Sol trae problemas del subconsciente a la superficie, y Plutón completa un ciclo agradable quitándote todas las personas desagradables de tu vida.

Marte, que transita por Géminis, es el primer planeta en ir directo en el 2023 en tu área de la profesión, el 12 de enero. Estará echando un vistazo a todos los proyectos que suspendiste por la incertidumbre que tenías.

Mercurio en Capricornio, el 18 de enero, transita directo en tu área del romance animándote a planificar un descanso en un lugar paradisiaco e interactuar socialmente. Plutón en Capricornio transita por esta misma área hasta el 23 de marzo, cuando haga su mudanza a Acuario. Urano en Tauro, se tornará directo el 22 de enero, despejando el ambiente para los negocios. Júpiter, el planeta de la buena suerte, en el signo de Aries, te promete una buena salud para tu cuenta de banco.

Amor

Un año muy intenso en materia de amor, independientemente de tu estatus. Todas las relaciones llegarán a otro plano.

Si tienes pareja, la confianza aumentará entre ustedes, pero no querrás sentirte amarrado. Habrá algunas discusiones, que con el tiempo quedarán atrás, y vivirán etapas de plenitud y tranquilidad.

Si no tienes pareja, el principio del año no es el momento adecuado para buscarla. Existen mejores momentos después, así que se paciente. Te quedarás frio de cuantas invitaciones te harán después de julio. Ahora es el momento de que te concentres en tus metas profesionales, y después te enfocas en el amor.

Neptuno en tu esfera de las relaciones, estará trayendo relaciones kármicas a tu vida, al final es para que aprendas, o balancees karma, es difícil, pero de eso no se salva nadie.

Saturno a principios de marzo, les echa un vistazo a tus relaciones, y cualquier relación que ya no tenga propósito se tiene que romper. Recuerda que Saturno es el planeta de las responsabilidades, por lo que, si hay algo que debas hacer no te demores porque él no es muy paciente. Toda relación que no sea consistente necesita arreglarse, o salir de tu vida. Tu escoges.

Plutón ya casi llega a diez años en tu área del amor, ha sido duro, pero por suerte ya llega casi es el final de este tránsito. Es posible que tu manera de intimar se haya reformado radicalmente, o que te hayas tropezado con personas manipuladoras.

Mercurio comienza retrógrado en el 2023 en tu esfera del amor, así estará hasta mediados de enero, y nuevamente retrógrado a mediados de diciembre. Esto se traduce en que si ha existido un problema en tus relaciones y tú lo has ignorado ahora vas a tener que enfrentarlo, aunque no quieras.

Con Júpiter, el contacto físico es importante para ti. Un eclipse solar el 20 de abril, te da un fuerte empujón para que te envuelvas emocionalmente en tus relaciones. Harás una decisión importante con respecto a una relación íntima durante esta etapa.

Es muy posible que en el 2023 comiences a conocer personas diferentes e inusuales, entre ellas una especialmente llamará tu atención al punto de desear iniciar una relación seria con ella.

Apartarás esa lado critico que te caracteriza, y fluirás con el universo disfrutando de todo lo que tiene que ofrecerte en materia de amor.

Economía

El 2023 será un año de oportunidades en tema de finanzas. Por supuesto que en todo momento debes ser muy austero porque estamos viviendo una crisis global, pero si sabes ser inteligente, y elegir lo correcto, no corres riesgo.

Tus buenas vibraciones e inteligencia atraerán a muchas personas que te ofrecerán trabajar o invertir con ellas. Es el año perfecto para iniciar proyectos y asociarte con personas afines a tu profesión.

Tendrás varias opciones de realizar ocupaciones lucrativas al mismo tiempo, pero es necesario que te organices muy bien (eso no es difícil para ti), y en este año recibirás compensación monetaria procedente de reclamos, o deudas que hacía tiempo esperabas colectar. Este dinero debes invertirlo sabiamente en proyectos que hagan aumentar tus fianzas.

Te podrás dar varios gustos que han estado esperando por tiempo, ya sea esa cirugía cosmética, ese viaje o la compra de una casa.

El 2023 comienza con Marte retrógrado en tu área profesional, debido a estas energías tan confusas estarás cuestionándote tus objetivos y tendrás algunos contratiempos en tu trabajo. Debes ser muy inteligente, canaliza cualquier frustración

Un asteroide retrógrado en tu área económica te pone algunos desafíos en las finanzas, puedes tener gastos inesperados, o cosas que tu necesitas suben de precio a última hora. Ahorra dinero, y siempre rechaza la impaciencia porque de todos modos a finales de junio las cosas cambian cuando te lleguen más oportunidades monetarias.

A finales de agosto hasta la mitad de octubre, el planeta Marte se encarga de hacerte una transfusión de su energía y esto te puede facilitar muchos dividendos.

El eclipse solar del 14 de octubre te presenta una gran oportunidad financiera. Saturno también está enloqueciendo tu área del trabajo a principios de marzo, donde ha estado durante dos años, y esto puede haberte traído conflictos con tus jefes, colegas o clientes. A estas alturas ya te acostumbraste y sabes cómo manejar este caos, y aunque no es cómodo estar en este revuelo, te esperan grandes sorpresas de finales de junio a octubre; todas buenas.

Plutón también está visitando tu esfera laboral, desde finales de marzo hasta mediados de junio, y esto puede motivarte a involucrarte emocionalmente en tu trabajo. Lucha para que lo que te pertenece nadie te lo quite.

Los que no tengan empleo, tendrán suerte este año y conseguirán encontrar los empleos que más les gustan, y tendrán buenas remuneraciones en ellos.

Salud

Tú eres el signo más higiénico y meticuloso del zodiaco. Es un poco raro que te enfermes, pero a veces tu rutina es tan movida que se te olvida que no eres invulnerable a todos los virus que se avecinan en estos tiempos.

Debes estar atento a tus articulaciones, problemas digestivos y saber cuándo tu cuerpo te está enviando un mensaje de que algo no está funcionando adecuadamente. Desaparecerán molestias crónicas por tus cambios de costumbres, pero pueden aparecer problemas de la piel a causa de desórdenes psicosomáticos.

Libra

Lluvia de bendiciones y oportunidades en todos las esferas de la vida para los libranos en el 2023.

Llegó la hora de confiar en ti, y ser valiente, para que puedas materializar todas tus ideas y cumplir tus propósitos. Hace tiempo que has venido posponiendo tus metas, y si este año no haces un compromiso contigo, y con la vida, el destino te pasará la cuenta sin pensarlo dos veces. Un Libra tiene la capacidad de lograr todo lo que se proponga, lo que pasa es que cuando se cruza en su camino la indecisión, todo se queda pendiente.

El impertinente mensajero de los dioses, Mercurio, estará retrógrado en el signo de Capricornio en tu casa de la familia hasta el 18 de enero, dificultando tus relaciones familiares, procurando que las comunicaciones sean bien confusas, y mezclando todas las responsabilidades de todos los miembros para que todo sea caótico como a él le gusta.

Plutón en Capricornio en tu casa familiar quiere que haya una pausa y que todos los miembros de tu hogar se pongan de acuerdo, y practiquen la tolerancia.

Urano en Tauro, se estaciona directamente en tu área de los recursos y las deudas, donde ha estado retrógrado desde el 2022. Tienes la habilidad de salirte de todas las deudas que te atrasan y te dan tantas preocupaciones, no lo pospongas.

Ceres transita retrógrado por tu signo a partir de febrero hasta finales de marzo, y en ese período te sentirás como que no te llega el apoyo y la fuerza que necesitas, que te falta capital y que estás repleto de dudas. Existirán situaciones externas muy difíciles de controlar, y tendrás deseos de rendirte. No lo hagas.

Este es el momento de ser inteligente y estratégico con lo que tienes. Trata de utilizar los recursos antiguos que posees u otras formas que te hayan funcionado en el pasado para generar ingresos.

Solo triunfarás si logras ver todos estos retos como una señal del universo de los cambios que tienes que hacer y que no has hecho por tu indecisión e indulgencia. Todo esto se alivia del 21 de junio al 15 de septiembre, donde quizás sea recomendable que te tomes un tiempo para relajarte y saborear el triunfo, después de todos estos obstáculos.

Venus, tu regente comienza su movimiento retrógrado en el signo de Leo el 22 de julio hasta el 3 de septiembre, y esto puede volver a desalentarte sutilmente. Aquí el tema serán tus amistades, con probabilidades que alguna salga de tu vida debido a un malentendido.

Marte transita por tu signo del 27 de agosto al 12 de octubre, y esto te dará el entusiasmo que necesitas para concentrarte en lo que deseas comenzar, ya sea un proyecto o una relación. El eclipse solar en tu signo del 14 de octubre te trae una nueva oportunidad y este momento será estimulante. Disfrútalo al máximo. Te dará una mayor visibilidad y la oportunidad de practicar tus habilidades diplomáticas, lo que te servirá para fortalecer tus relaciones.

Amor

Ya este año 2023 te sientes más seguro de ti mismo, de lo que quieres, y de lo que no deseas. Ya tienes acuñado en tu ADN una opinión diferente y mucho más saludable sobre el amor, que te facultará sentirte colmado de felicidad, tanto si tienes pareja, como si te encuentras solo.

Ahora, en el 2023 eres una versión 2.5, antes era una 1.0. Has evolucionado. Ya no te aferras a los amores imposibles, y tampoco a las relaciones por miedo a estar solo. Entendiste que los apegos no son buenos, y tampoco las relaciones tóxicas que roban tu energía. Estás viviendo una nueva realidad emocional que consiste en no tener expectativas falsas.

Si tienes pareja, se supone que en este momento haya estabilidad en tú relación. Es muy probable que decidas dar un paso extra y consolidar la misma, lo cual significa que pueden vivir juntos o casarse. Los que ya hayan vivido esta fase quizás piensen en tener hijos, comprar casa propia o renovar la que ya poseen. Los que estén implicados en relaciones tóxicas, harán planes para soltarlas y se quedaran solos por un tiempo para sanar.

Si estás soltero, tendrás carisma, bondad y alegría que te harán brillar durante todo el 2023, atrayendo muchas almas semejantes. Estás empezando a entender el valor de respetarse uno mismo, por esa razón llegará alguien a tu vida que te ame y te respete. Muchos querrán compartir contigo, pero tú no estás apurado, y solo te entregarás a la persona correcta.

Saturno ha estado tu casa del amor por años, pero ya finalmente en marzo se retira, dejándote en libertad. Su estancia en esta área te enseñó lo que aprendiste sobre el amor, y a ser más sensato sobre quién y qué amas. Hubo momentos duros y fue difícil, pero no sucumbiste. Si aprendiste las lecciones del señor del karma en estos momentos debes ser una persona más madura que sabe tener relaciones sólidas.

Plutón se muda a tu esfera del amor comenzando a finales de marzo hasta mediados de junio, y esto puede traer más intensidad en el amor. Este tránsito es difícil, sobre todo para los libranos que no aprendieron con Saturno, porque Plutón viene a completar su misión, y con el sí que no hay términos medios. O lo haces o lo haces. Esto se va a manifestar en luchas de poder y manipulación dentro de una relación.

Júpiter estará en tu área de las relaciones comenzando en el 2023, hasta mediados de mayo, y esto te dará la oportunidad de comprometerte con personas, y con tus propósitos. Es posible que hagas nuevas asociaciones comerciales.

Un eclipse solar ocurre en esta área el 20 de abril, y tendrás que tomar una decisión importante alrededor de esta fecha.

Urano descansa cómodamente en tu área de la intimidad todo el año, revolviendo las cosas relacionadas a tus vínculos físicos, mentales, y emocionales. Júpiter se une a Urano en mayo por el resto del 2023, y aquí tendrás la oportunidad de ampliar la confianza en tus relaciones.

Mercurio retrógrado en tu esfera intima, antes de que Júpiter se mude, de mediados de abril a mediados de mayo, puede sacar un problema de confianza a relucir lo cual traerá como consecuencias luchas por el poder.

El eclipse lunar del 28 de octubre borra de tu vida todas las relaciones tóxicas que tu no has tenido el valor de sacar de tu vida, ya sea amigos, parejas o familiares.

Economía

Un año de mucho éxito en el trabajo para los libranos. Confiando en tus capacidades e inteligencia, avanzarás en tus proyectos.

El dinero extra llegará como resultado de tu trabajo y empeño, y te permitirá darte gustos que hacía tiempo esperabas poder disfrutar.

Algunos meses del año tendrás que esforzarte más que otros, pero con el correr del tiempo irás vinculándote con personas que te ayudarán y harán tu vida más fácil. Cualquier sociedad está destinada a ser exitosa.

Neptuno continúa forzándote a que un vínculo espiritual con tu trabajo sea tu prioridad. Quizás necesites un ambiente de trabajo done no existan reglas estrictas, o donde tu jefe no te esté vigilando continuamente. También puedes realizar un trabajo de contenido espiritual donde estés asistiendo a otros.

Saturno a partir de marzo, será un planeta muy importante en tu vida ya que te conectará con lo que amas. No obstante, Saturno detesta cuando eres fanático y nervioso, así que trata de hacer decisiones inteligentes, bien pensadas, es decir colecta toda la información antes de actuar. Saturno puede premiarte y puedes tener más posibilidades beneficiosas, aunque te recuerdo que todo esto viene con más obligaciones.

Marte desde finales de marzo hasta mediados de mayo, te hará sentir más ambicioso y con deseos de comerte el mundo. No solo impresionarás a varias personas, sino que tendrás mucho éxito.

El 5 de mayo, se produce un eclipse de Luna en tu esfera de las finanzas, tus proyectos o trabajo empezarán a dar ganancias y veras grandes cantidades de dinero entrar a tu cuenta de banco. Esto sucederá si has hecho las cosas correctamente, de lo contrario sufrirás un bache financiero muy profundo. así que trata de ser disciplinado para que esto no te suceda.

Marte desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, te regala una de las mejores etapas financieras de tu vida, los planetas te aconsejan que aproveches esta oportunidad al máximo, recuerda también ahorrar, porque si gastas lo mismo que ganas te quedas sin nada.

Salud

En términos de salud será un año bastante bueno, pero el consejo fundamental para ti es que expreses tus emociones porque de esta forma la energía fluye y no se estanca. En ocasiones tu no quieres herir a los demás y te callas todo, y eso te daña mucho por dentro, perjudicando tu salud mental, física y emocional.

Debes aprender a decir lo que sientes, consentirte en sentir angustia, enfado o incluso indolencia, si fuera necesario, ya que esta es la única forma que esas emociones pueden salir y no quedarse trabadas en tu campo áurico para después convertirse en enfermedades como alergias, problemas respiratorios, digestivos y migrañas.

Meditación, afirmaciones positivas diarias, ejercicios, alimentación balanceada y descanso son imprescindibles para mantener tus niveles energéticos y garantizar una salud maravillosa.

Escorpión

En el 2023 después de tanto esperar, podrás lograr todo lo que quieras. No significa que vas a dejar de esforzarte, pero si las cosas serán mucho más fáciles para ti después de dos años de trasformaciones. Este año atrévete a ser tú mismo, a mostrar tu verdadera esencia, y verás como el éxito y la prosperidad llegan a tu vida.

Con el planeta Urano en movimiento retrógrado por el sigo de Tauro empezando el año, seguirás haciendo una restructuración en tu círculo cercano de amigos y en tus relaciones. Los Eclipses del 2022, específicamente el del 8 de noviembre hizo temblar las bases de tus relaciones más cercanas y esos efectos todavía estarán vigentes hasta el mes de mayo.

De todos modos, no te quites el cinturón de seguridad hasta octubre cuando ocurrirá otro Eclipse, en el signo de Aries, el cual dará un golpe fuerte en tu subconsciente

Marte transitando por Géminis termina su movimiento retrógrado en enero, por tu área de las finanzas, y aquí finalizan tus irregularidades financieras.

Mercurio comienza el año retrógrado en Capricornio hasta el 18 de enero, en tu área de las comunicaciones, presta mucha atención a la forma en que te comunicas, los correos electrónicos que envías, y no compres ningún equipo electrónico en esos días.

Plutón en Capricornio se deleita hacienda cambios a tu personalidad hasta el 23 de marzo cuando hace su tránsito hacia a el signo de Acuario, allí estará por varios meses y luego regresa para completar cualquier asunto pendiente.

Júpiter, el paneta de la suerte transita por el signo de Aries por tu área de la salud y el trabajo, este es un tránsito muy positivo para tu vitalidad y para completar cualquier proyecto que se te hay demorado con los movimientos retrógrados.

Saturno termina su período dos años en acuario por tu casa de la familia, donde te ha forzado a resolver todas las cuestiones familiares y a poner estructura a tu hogar. El 7 de marzo, el señor del karma y las restricciones transita a tu casa del romance y la diversión en el signo de Piscis.

Marte transitará tu signo del 12 de octubre al 24 de noviembre, y durante estos meses sentirás que tienes una energía diferente y tendrás mucho más entusiasmo que de costumbre. Esta es una etapa perfecta para comenzar nuevos negocios o proyectos. El asteroide Ceres en tu signo en ese período te va a conceder recursos extras y te hará sentir seguridad en todo lo que comiences.

El 5 de mayo ocurre un Eclipse de Luna en tu signo estimulando tus emociones, y tendrás el valor de hacer los cambios que no hiciste durante los Eclipses del 2022. Recuerda que durante los periodos de Eclipse aumenta la sensibilidad, así que trata de no ser duro contigo mismo.

Amor

Este será un año de intensidades en el amor, algo muy típico de tu signo, pero lograrás conseguir el balance en tus relaciones, si te lo propones. Recuerda de no juzgar a los demás por sus acciones porque todos tenemos caminos y misiones diferentes, así como no auto juzgarte. Esto te dará la oportunidad de avanzar en tu área sentimental.

Si ya tienes pareja, deberás de ponerte un zipper en la boca para no estar criticando a la persona que está a tu lado, debes ser empático y permitir que tu pareja exprese sus deseos porque esta será la única forma en que llegarán a un entendimiento mutuo. Aprende a dar y también a recibir, y a no ser tan manipulador de los sentimientos de los otros. Cualquier problema enfréntalo con buen humor.

Si estás soltero, aparecerán muy buenos prospectos en tu camino, pero para eso debes ampliar tu círculo de amistades y quitarte la máscara para que enseñes tu verdadero ser, sino lo haces entonces seguirás en los mismos patrones viciados del pasado. Si te aceptas a ti mismo, los demás te aceptaran también, esto es un reto, pero no es imposible, y será la forma en que atraerás a esa persona especial con la cual quieres compartir tu vida.

Con el tránsito a principios de año de Marte en Géminis retrógrado el reto es fortalecer tus vínculos emocionales, y es posible que salgan a la luz dificultades que por temor no enfréntate el otro año. Esta es tu oportunidad de meter en un saco todo lo que no sirve y botarlo. Cuando lo hagas llegarán personas nuevas y diferentes a tu vida.

Mercurio retrógrado a mediados de abril a mediados de mayo, te vuelve a dar la oportunidad de hacer una revisión de tus relaciones y cualquier problema o persona que se quedó pendiente te podrás liberar de ella. Ya cuando suceda el eclipse lunar del 28 de octubre, estarás rodeado de relaciones saludables, y si por casualidad hay alguna que no está funcionando bien la observas con un una lupa y ya sabes lo que tienes que hacer.

Neptuno en tu área del amor durante todo el 2023, te puede estar trayendo relaciones kármicas a tu vida con las que tienes contratos de vidas pasadas, o te motiva a que establezca una conexión espiritual con los que te rodean. Recuerda que el amor algunas veces es sacrificio.

Saturno se une a Neptuno a principios de marzo. Con Saturno, si por casualidad, existe algo que no has aprendido el señor del karma te da la facilidad de hacerlo. Debes dejar tus traumas en el lugar que pertenecen y disfrutar el momento con más alegría, si alguien no ejerce una influencia positiva en tu vida tienes que dejarlo ir.

Economía

Tu talento en los negocios y tu carisma para trabajar en equipo te harán ganar muchos proyectos de trabajo. Es posible que personas con diferentes enfoques se acerquen a ti para trabajar contigo, aprende de ellos.

Verás desarrollarse otros aspectos y capacidades de tu personalidad en tu área de la profesión, aptitudes que estaban ocultas, y que serán la clave para complementarte con tus colaboradores y llevar cualquier idea a triunfar.

Después de Agosto empezarás a generar mucho dinero producto de tus inversiones de los meses anteriores. Los planetas te recomiendan no gastar excesivamente porque se te presentaran otras oportunidades de invertir.

Júpiter, en tu área de la economía hasta mayo, te traerá muy buenas oportunidades de negocios y trabajo hasta mediados de mayo.

Un eclipse solar ilumina tu área laboral el 20 de abril, y si eres inteligente aquí te puedes ganar muchos reconocimientos y beneficios materiales.

Marte, el enérgico guerrero, desde finales de mayo hasta mediados de julio, se encarga de tus asuntos laborales aumentando tus ambiciones y dándote fuertes impulsos para tener éxito. Es importante que aproveches esa energía porque después Venus retrogradará en esta esfera, desde finales de julio hasta principios de septiembre, y te puede poner un poco lento y vago, además ese puede ser un periodo de contratiempos inesperados que frenarán tus metas.

Agradece a Marte nuevamente cuando en noviembre, y por el resto del año 2023, te vuelva a regalar toda esa energía que lo caracteriza y te ayude a crecer financieramente. Generarás muchos recursos y no pararás de ganar dinero, por supuesto si eres inteligente con tus decisiones. Este es uno de los períodos más abundantes y prósperos del año para ti, trata de mantenerlo todo controlado. No obstante, el planeta Mercurio retrógrado en tu sección monetaria, la última semana de diciembre, va a traer gastos inesperados, o desviar tus planes financieros. Debes estar atento por si acaso tienes que tomar alguna medida de emergencia.

Salud

Una salud muy estable te acompañará durante el año 2023. Lo único que si puede hacerte perder tu vitalidad es el estrés. Por esa razón es clave que cumplas con los periodos de descanso y evites la tensión en el trabajo, si puedes ir a una terapia sería recomendable. Meditar es otra buena opción porque no podrás soportar la tensión en tus hombros.

Debes limpiar tu subconsciente de problemas y traumas del pasado, a principios de enero puedes realizar ese trabajo de depuración cuando los planetas y puntos kármicos favorecen estos objetivos.

Hacer ejercicios o actividades como bailar o pintar, aunque sea la casa, ayudan a que tu cuerpo, y mente liberen toxinas. Trata de incrementar el consumo de alimentos ricos en proteínas, y vitaminas. No comas apurado, disfruta tu comida. Sustituir los trabajos físicos más fuertes por otros más sencillos, te va a permitir una relajación muscular profunda.

Existe la posibilidad de que padezcas de dolores de cabeza, debido a la tensión muscular y el mejor remedio para esto es practicar yoga o alguna disciplina oriental que te guste.

Sagitario

Este año tus experiencias pasadas te ayudarán a vivir mejor, debes saber que todas las lecciones de los años anteriores sucedieron por alguna razón, y no puedes negar que ahora eres una persona diferente.

Que hayas ganado sabiduría no significa que no continuarás aprendiendo a través de obstáculos que la vida te tiene preparado para que puedas evolucionar en esta larga carrera del destino. Lo que ahora, en este 2023, te será más fácil resolver cualquier dificultad gracias a esa experiencia. El tránsito de ACrux, una estrella fija relacionada al esoterismo te va a otorgar tenacidad, pero también cargas empanizadas de amarguras.

Mercurio en Capricornio, retrógrado hasta el 18 de enero, puede poner algunos tropiezos en tus finanzas. En esta etapa tendrás problemas para concentrarte y te vas a distraer con facilidad. Esto puede llevarte a decir algo equivocado en respuesta a los demás, ya que entenderás completamente lo que dijeron. El payaso que vive dentro de ti va a estimular que otros se sientan injuriados por tu forma ruda de hablar.

Plutón en Capricornio hasta el 23 de marzo, cuando hace su transición a Acuario donde estará por varios meses transformando tus patrones de conducta con respecto al dinero.

Urano en Tauro se vuelve directo el 22 de enero, limpiándote el camino para que puedas investigar nuevas oportunidades de negocios, ocuparte de tu salud y trabajar más eficientemente. Urano también quiere que tengas más responsabilidad en la forma que gastas el dinero.

Júpiter, el planeta de la suerte, en Aries, en tu área de la especulación y el romance, te anima a ser más arriesgado en los juegos de azar, y a darle más atención a tus hijos.

Saturno en tránsito por Acuario termina su contrato de dos años en tu área de la comunicación, la interacción con tus familiares y los sistemas digitales. Cuando transite a Piscis, a tu área familiar, se encargará de organizar tu hogar y de que todas las personas que lo componen se entiendan y se lleven bien. También puedes estar expuesto a crisis con tus jefes, y con la autoridad de forma general, por tu rebeldía para respetar las normas que desde tu punto de vista restringen tu creatividad y forma de expresar lo que piensas.

Mercurio retrógrado en tu signo te va a traer problemas y conflictos que te harán sentir agotado, o quizás estarás indeciso de qué decisiones hacer.

Marte transitará por tu signo del 24 de noviembre, por el resto de 2023, poniendo un punto final a cualquier impulso oscuro que te haya hecho atrasarte en el pasado, sobre todo los que se relacionan con tus relaciones personales y de negocios. Cada vez que Marte transita por un signo le da energía y entusiasmo para que la persona pueda perseguir sus metas y le ofrece el impulso de arriesgarse a tomar medidas para corregir cualquier error. Es recomendable que mantengas en secreto cualquier plan que tengas en mente darle forma, porque si lo divulgas te lo sabotearán.

En el 2023 ocurren dos eclipses a finales de octubre. Una nueva secuencia de Eclipses comienza el 20 de abril en Aries, y otro en Libra a mediados de octubre. Durante esta temporada es importante que hagas uso de tu sentido del humor para que puedas sobrevivir los conflictos que pueden surgir.

Amor

Un año muy intenso y lleno de sorpresas en el amor. Si ya tienes pareja los primeros meses serán armónicos y sin nuevas noticias, pero esto cambia en la mitad del año cuando una persona de tu pasado regresa a tu vida y te haga pensar si la relación actual es la que te conviene.

Si no tienes pareja, tendrás muchos deseos de tener una, pero hasta que no cierres asuntos el pasado a nivel subconsciente no estarás listo para comenzar con alguien ya que tu estado emocional puede hacerle mucho daño a la relación.

Con el planeta Marte retrógrado en tu área de las relaciones, muchos vínculos se pueden romper a principio del año debido a situaciones del pasado que salieron a relucir. Quizás se reveló un secreto oculto de tu relación que te hizo tomar la decisión de abandonarla porque no tenías la capacidad para vivir con eso en tu mente y corazón.

Júpiter también está en tu área del amor hasta mayo, por lo que debes guiarte por tu corazón a la hora de escoger quien será su dueño. Si estás soltero hay muchos potenciales en tu camino. Si tienes pareja se escaparán junto a un lugar paradisíaco y podrán disfrutar de momentos de mucha pasión.

El amor se pone intenso en tu vida cuando un eclipse solar en esa área suceda el 20 de abril. Estas energías también son propicias para empezar un proyecto o negocio nuevo que has tenido en tú mente por un tiempo, el cual te generará muchas ganancias. No tendrás miedo y te arriesgarás, y como tú eres una persona que ama los desafíos tendrás la habilidad de superar cualquier adversidad que aparezca en tú camino.

Economía

Tu eres un signo que está diseñado para el éxito, pero en los últimos tiempos esto no ha sido así.

Has batallado mucho y has obtenido bien poco, esto se acaba en el 2023 porque pasarás de la escasez a la prosperidad, y será a lo grande. Todos los proyectos o ideas que tengas se harán realidad, y tendrás incluso algunos nuevos negocios que te brindarán grandes fuentes de ingreso y beneficios materiales.

Harás una sociedad con otra persona y la misma será tan próspera que ni ustedes mismos lo creerán. Siempre mantén en tu mente que la prudencia es tu mejor aliada, y si haces negocios con desconocidos debes verificar dos veces cualquier contrato que firmes.

Después de julio empieza la etapa de las vacas gordas para ti, te sentirás feliz y realizado con todo lo que has sido capaz de lograr en tan pocos meses. Tendrás la casa que te mereces y será bella, podrás irte de viaje con tu familia y tu creatividad crecerá. Este es un período de reconocimientos, y avance profesional, ya que tendrás un crecimiento acelerado en tu estatus social. Los viajes por asuntos relacionados a negocios son posibles, y obtendrás no solo gratas experiencias, sino que conocerás a personas de otras culturas que enriquecerán tu mente.

Recuerda que no debes tampoco ser avaricioso, y entender que un negocio debe ser beneficioso para las dos partes.

Salud

En sentido general tu salud será estupenda durante todo el año. No obstante, habrá algunas variaciones en los meses que tengas mucho trabajo. En estos periodos es recomendable que te alejes, medites y hagas ejercicios ya que esa será la forma de canalizar tus energías correctamente.

Hacer una intervalo o un paréntesis, y alejarte de los ambientes tóxicos y respirar diez veces son claves para vencer cualquier reto, y que te mantengas saludable mental y emocionalmente.

Este es un año para que te alejes de todos los excesos ya sea del alcohol o cualquier habito nocivo. Hacer un plan para incorporar los ejercicios en tu rutina diaria y alimentarte correctamente es primordial para que seas saludable.

