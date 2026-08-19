Premiada película cubana "La petición del tío" se proyecta gratis en Miami

MIAMI.- La galardonada película La petición del tío (The Uncle's Request), dirigido, escrito y producido por el cineasta cubano Ricardo Bacallao, llega a la ciudad de Miami para una presentación especial el próximo 20 de agosto a las 7:00 p.m.

El evento, de entrada libre, se llevará a cabo en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en el recinto Graham Center (GC 150) del Blue Parking Garage, con el respaldo de organizaciones como el Cuban Studies Institute. La obra llega respaldada por importantes reconocimientos, entre ellos el Premio al Mejor Guión en el Festival de Cine de Manhattan 2026 y su Selección Oficial en el CCCNY Summer Film Festival 2026.

Concebida originalmente en 2012 como tesis de graduación de Bacallao para el Programa de Cine Tisch Asia de la Universidad de Nueva York (NYU), la cinta combina ficción y testimonios reales para construir un thriller político de gran densidad moral e histórica. La trama sigue a Manolo (interpretado por el fallecido actor Manny Alfaro), un cubanoamericano de línea dura radicado en Nueva York que rastrea a antiguos represores del régimen cubano afincados en Estados Unidos.

Tras confirmar la presencia del responsable del sufrimiento de su hermano en Cuba, Manolo involucra a su sobrino nieto en una búsqueda de justicia que esconde intenciones ocultas y dilemas éticos donde «nadie es inocente».

Memoria histórica del exilio

Más allá de su armazón dramático, la película integra testimonios de figuras reales como el poeta y expreso político Jorge Valls —quien cumplió más de 20 años de prisión en Cuba—, Armando Álvarez y Tony Morales.

Estas voces aportan autenticidad histórica y enriquecen la reflexión sobre la justicia, el perdón, el odio y el vicioso ciclo de la venganza que atraviesa a distintas generaciones de la diáspora. Asimismo, la narrativa emplea anacronismos y saltos temporales (analepsis y prolepsis) para tejer una tensión constante y retratar la vigencia del conflicto cubano tanto en la comunidad de Nueva York como en el exilio global.

Detalles de la proyección especial

La exhibición de La petición del tío representa una oportunidad única para el público miamense de acceder a una pieza cinematográfica de profundo calado reflexivo que tardó más de una década en concretarse por completo.

La función especial del 20 de agosto a las 7:00 p.m. en el Graham Center de FIU permitirá a los asistentes debatir sobre la complejidad de la memoria histórica cubana y la vigencia social de sus cuestionamientos.