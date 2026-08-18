Hispano nombrado subsecretario de Estado promete combate al narcoterrorismo

WASHINGTON — Juan Pablo Segura es el nuevo subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y promete que su labor estará enfocada en la visión del presidente Donald Trump para la región, seguridad y combate al narcoterrorismo.

Segura fue juramentado como Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental el pasado 14 de agosto y estará a cargo de la política exterior y la diplomacia estadounidense en la región. El Senado aprobó su nombramiento el pasado 9 de enero. Antes de unirse al Departamento de Estado, fue secretario de Comercio del Estado de Virginia.

El funcionario reemplaza a Michael Kozak, que estuvo al frente de una de las principales estructuras de la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe durante 18 meses.

Kozak, un diplomático de carrera con más de 50 años de experiencia, concluyó oficialmente su gestión como funcionario principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, cargo que desempeñó desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, informó el Departamento de Estado.

El nuevo subsecretario de Estado dijo que "junto con nuestro excepcional equipo, impulsaremos la visión del Presidente Trump para que nuestra región esté a salvo de los cárteles y los narcoterroristas, se genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros asociados. Además de asegurar "nuestras fronteras", afirmó en la red social X.

Es un gran honor servir al @POTUS, al @SecRubio y al pueblo de EE. UU. como secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Junto con nuestro excepcional equipo, impulsaremos la visión del Presidente Trump para que nuestra región esté a salvo de los carteles y los… — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) August 17, 2026

Experiencia profesional

Juan Pablo Segura cuenta con experiencia en el sector público y privado. Antes de entrar al servicio gubernamental, pasó la mayor parte de su carrera enfocándose en emprender negocios y transformar industrias. En 2014, comenzó su primera empresa llamada Babyscripts, que ha llegado a revolucionar la forma en que se brinda la atención prenatal y posparto gracias al poder de la tecnología, de acuerdo con la breve biografía que publica el Departamento de Estado.

La plataforma de la empresa fue nombrada una de las 150 compañías de tecnología en salud más innovadoras del mundo por CB Insights, y él ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo, incluyendo Joven Emprendedor del Año por la Cámara de Comercio Hispana del Gran Washington, finalista en Empresario del Año por Ernst & Young, y Joven Emprendedor del Año por la Cámara de Comercio de DC.

Se desempeñó como secretario de Comercio durante la administración del exgobernador de Virginia Glenn Youngkin. En ese cargo tuvo la responsabilidad de supervisar 13 agencias, cerca de 1.300 empleados y un presupuesto aproximado de 3.000 millones de dólares. "Durante su tiempo en la administración, Virginia estableció récords en nuevas inversiones de capital atraídas, simplificó más del 35% de todas las regulaciones en el estado y recuperó el codiciado título de estado número 1 para hacer negocios según CNBC", dice la nota de prensa del Departamento de Estado.

Es de origen argentino. Es contador público. Estudió contabilidad y estudios de Asia Oriental en la Universidad de Notre Dame y habla cinco idiomas.

FUENTE: Con información del Departamento de Estado / El Nacional