Premios Emmy 2025: Conozca a los grandes ganadores de la noche

El humorista Nate Bargatze asumió el rol de anfitrión de una ceremonia que prometía grandes momentos, desde la glamurosa alfombra roja hasta los esperados discursos de los ganadores.
Tras un inicio cómico que repasó la parrilla televisiva, la primera sorpresa de la noche llegó con The Studio gracias a Seth Rogen, protagonista y coescritor, quien se llevó el premio a mejor actor de comedia, marcando un arranque prometedor para la producción.
Lista de ganadores
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores en la 77ª edición de los Premios Emmy 2025.
Mejor serie dramática
"Andor", Disney+
"El diplomático", Netflix
"El último de nosotros", HBO|Max
"Paraíso", Hulu
"El Pitt", HBO|Max
"Severance", Apple TV+ -GANADOR
"Caballos lentos", Apple TV+
"El loto blanco", HBO|Max
Mejor comedia
"Primaria Abbott", ABC
"El oso", FX en Hulu
"Hacks", HBO|Max
"Nadie quiere esto", Netflix
"Solo asesinatos en el edificio", Hulu
"Encogiéndose", Apple TV+
"El estudio", Apple TV+ - GANADOR
"Lo que hacemos en las sombras", FX en Hulu
Mejor miniserie
"Adolescencia", Netflix - GANADOR
"Black Mirror", Netflix
"Morir por sexo", FX en Hulu
"Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", Netflix
"El Pingüino", HBO|Max
Mejor actor dramático
Sterling K. Brown, "Paraíso"
Gary Oldman, "Caballos lentos"
Pedro Pascal, "El último de nosotros" - GANADOR
Adam Scott, "Severance"
Noah Wyle, "El Pitt"
Mejor actriz dramática
Kathy Bates, "Matlock"
Sharon Horgan, "Malas hermanas"
Britt Lower, "Severance" - GANADORA
Bella Ramsey, "El último de nosotros"
Keri Russell, "La diplomática"
Mejor actor de comedia
Adam Brody, "Nadie quiere esto"
Seth Rogen, "El estudio" - GANADOR
Jason Segel, "Encogiéndose"
Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"
Jeremy Allen White, "El oso"
Mejor actriz de comedia
Uzo Aduba, "La Residencia"
Kristen Bell, "Nadie quiere esto"
Quinta Brunson, "Primaria Abbott"
Ayo Edebiri, "El oso"
Jean Smart, "Hacks" - GANADORA
Mejor actor de miniserie o película para televisión
Colin Farrell, "El Pingüino" - GANADOR
Stephen Graham, "Adolescencia"
Jake Gyllenhaal, "Presunto inocente"
Brian Tyree Henry, "Ladrón de drogas"
Cooper Koch, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"
Mejor actriz de miniserie o película para televisión
Cate Blanchett, "Descargo de responsabilidad"
Meghann Fahy, "Sirenas"
Rashida Jones, "Black Mirror"
Cristin Milioti, "El Pingüino" - GANADORA
Michelle Williams, "Morir por sexo"
Mejor actor de reparto de serie dramática
Zach Cherry, "Severance"
Walton Gogginns, "El loto blanco"
Jason Isaacs, "El loto blanco"
Jamers Marsden, "Paraíso"
Sam Rockwell, "El loto blanco"
Tramell Tillman, "Severance" - GANADOR
John Turturro, "Severance"
Mejor actriz de reparto de serie dramática
Patricia Arquette, "Severance"
Carrie Coon, "El loto blanco"
Katherine LaNasa, "El Pitt" - GANADORA
Julianne Nicholson, "Paraíso"
Parker Posey, "El loto blanco"
Natasha Rothwell, "El loto blanco"
Aimee Lou Wood, "El loto blanco"
Mejor actor de reparto de comedia
Ike Barinholtz, "El estudio"
Colman Doming, "Las cuatro estaciones"
Harrison Ford, "Encogimiento"
Jeff Hiller, "Alguien en algún lugar" - GANADOR
Ebon Moss-Bachrach, "El oso"
Michael Urie, "Encogiéndose"
Bowen Yang, "Saturday Night Live"
Mejor actriz de reparto de comedia
Liza Colón Zayas, "El oso"
Hannah Einbinder, "Hacks" - GANADORA
Kathryn Hahn, "El estudio"
Janelle James, "Primaria Abbott"
Cahterine O'Hara, "El estudio"
Sheryl Lee Ralph, "Primaria Abbott"
Jessica Williams, "Encogiéndose"
Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión
Javier Bardem, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"
Bill Camp, "Presunto inocente"
Owen Cooper, "Adolescencia" - GANADOR
Rob Delaney, "Morir por sexo"
Peter Sarsgaard, "Presunto inocente"
Ashley Walters, "Adolescencia"
Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión
Erin Doherty, "Adolescencia" - GANADORA
Ruth Negga, "Presunta inocente"
Deirdre O'Connell, "El Pingüino"
Chloe Sevigny, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"
Jenny Slate, "Morir por sexo"
Christine Tremarco, "Adolescencia"
Mejor telefilm
Paradise - GANADOR
Bridget Jones: Loca por él
The Last of Us: Episodio 9
El último deseo
El regreso de la princesa
Mejor dirección en serie dramática
Adam Randall, Slow Horses - GANADOR
Severance
Andor
The White Lotus
The Pitt
Mejor dirección en serie de comedia
Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio - GANADORES
Hacks
Abbott Elementary
Lo que hacemos en las sombras
The Bear
Mejor dirección en miniserie o telefilm
Philip Barantini, Adolescencia - GANADOR
El pingüino
Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez
Dying for Sex
Black Mirror
Mejor guion en serie dramática
Dan Gilroy, Andor - GANADOR
Severance
The White Lotus
The Pitt
Slow Horses
Mejor guion en serie de comedia
Seth Rogen y equipo, The Studio - GANADORES
Hacks
Abbott Elementary
Lo que hacemos en las sombras
The Bear
Mejor guion en miniserie o telefilm
Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescencia -GANADORES
El pingüino
Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez
Dying for Sex
Black Mirror
Mejor serie de variedad (escrita)
Last Week Tonight with John Oliver - GANADOR
Saturday Night Live
The Daily Show
The Late Show with Stephen Colbert
The Daily Show with Trevor Noah
Mejor especial de variedad (en vivo)
SNL50: The Anniversary Special - GANADOR
The Oscars
The Grammys
The Tony Awards
The Met Gala
Mejor programa de competencia en realidad
The Traitors - GANADOR
RuPaul’s Drag Race
The Challenge
Survivor
The Amazing Race