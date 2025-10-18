sábado 18  de  octubre 2025
MÚSICA

Premios La Musa honra a compositores latinos en 12.º edición

Conducida por Jason Canela, La Musa Awards reconoció en Miami la labor de los compositores latinos en una noche donde la buena música fue protagonista

Emilio y Gloria Estefan posan en la alfombra negra de Premios La Musa 2025.

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards
Ángela Aguilar posa con su premio La Musa, junto a Desmond Child (izq.) y Rudy Pérez, fundadores del Latin Songwriters Hall of Fame ( Salón de la Fama de Compositores Latinos).&nbsp;

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards 

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards
El cantante Lenny Tavárez.&nbsp;

El cantante Lenny Tavárez. 

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards
El cantante y compositor español Enrique Bunbury.&nbsp;

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards 

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards
La compositora mexicana Mónica Vélez.&nbsp;

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards 

Manny Hernández | Cortesía La Musa Awards
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La 12.º edición de La Musa Awards honró a los compositores latinos en el Flamingo Theater Ballroom, en Miami.

La ceremonia de entrega fue conducida por el actor y cantante Jason Canela.

La noche abrió con un momento emotivo cuando José Alfredo Jiménez Medel aceptó la incorporación póstuma de su padre, el legendario compositor mexicano José Alfredo Jiménez.

Luego, el baterista de la banda Maná entregó al español Enrique Bunbury un reconocimiento por su trayectoria en el género del rock.

Otro momentos especial fue cuando Gloria Estefan presentó el La Musa Founders Award a Mike O’Neill, presidente y director ejecutivo de BMI, en reconocimiento a su compromiso de toda la vida con la protección y el impulso de los derechos de los compositores. La cantante destacó el impacto transformador de O’Neill en la industria musical, mientras su esposo Emilio Estefan, presente en la audiencia, observaba con orgullo.

Lenny Tavárez recibió el premio La Musa Triunfador de manos del productor Sergio George, resaltando el puente que sigue tendiendo el sonido urbano latino con la excelencia de la composición tradicional.

Por su parte, Julio Reyes Copello envió un emotivo mensaje en video para celebrar a Mónica Vélez, a quien incorporó al Salón de la Fama y elogió por su voz poética y su profundo impacto en el pop latino. Jorge Mejia hizo lo propio con Andrés Castro, honrando su extraordinaria trayectoria como compositor y productor detrás de algunos de los mayores éxitos latinos.

Uno de los momentos musicales más sobresalientes llegó cuando Jorge Luis Piloto se presentó junto a la banda de La Musa, interpretando una versión de su clásico “Yo no sé mañana”. La interpretación cautivó al público y subrayó el legado de Piloto como uno de los compositores más influyentes en la historia de la música latina.

El Desi Arnaz Pioneer Award fue otorgado al multipremiado compositor Charles Fox, cuya carrera ha dejado una huella imborrable en la televisión, el cine y la música latina.

Marti Cuevas presentó el Ralph S. Peer Publishers Award a los pioneros de la industria Juan Hidalgo y Nelson Estévez de J&N Publishing, en honor a su papel fundamental en el descubrimiento y desarrollo del talento de la música latina durante las últimas décadas.

El La Musa Elena Casals Award fue presentado por Delia Orjuela a Ángela Aguilar, celebrándola como una artista de nueva generación que lleva la antorcha de la tradición musical con gracia y autenticidad.

La noche también contó con la participación de Rudy Pérez y Desmond Child, fundadores del Latin Songwriters Hall of Fame (Salón de la Fama de Compositores Latinos), quienes exaltaron la misión de la organización de preservar y honrar a los creadores detrás de las canciones latinas que continúan entre las más recordadas del público.

Los ingresados en el 2025

Enrique Bunbury: Cantante y compositor español (Zaragoza) que ha redefinido el rumbo del rock latino con sus propuestas innovadoras

Andrés Castro: Productor, músico y compositor colombiano, creador de innumerables éxitos que han marcado a generaciones, colaborando con artistas de renombre internacional.

Jorge Luis Piloto: Renombrado compositor cubano con más de 500 canciones grabadas por grandes estrellas de fama internacional.

Lalo Schifrin (póstumo): Pianista, compositor y director de orquesta argentino, creador de música de la saga Misión: Imposible.

Mónica Vélez: Destacada compositora mexicana, cuyas canciones han vendido millones de copias y superan los 4.6 mil millones de reproducciones en las plataformas de música digitales.

Los premios especiales

Ángela Aguilar: Premio La Musa Elena Casals 2025

Charles Fox: Premio Pionero Desi Arnaz

J&N Publishing (Juan Hidalgo & Nelson Estévez):Premio Editores Ralph S. Peer 2025

Mike O’Neill: La Musa Premio Fundadores 2025

Lenny Tavárez: La Musa Premio Triunfador 2025

