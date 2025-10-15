miércoles 15  de  octubre 2025
PREMIOS

Actores latinos brillan en gala de Premios HOLA 50.º Aniversario

La ceremonia ofreció momentos artísticos memorables y celebró las trayectorias de los actores que han transformado el panorama teatral latino en Estados Unidos

Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales Hamilton&nbsp;e In the Heights, recibe el Premio de los Fundadores HOLA Raúl Juliá

Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales Hamilton e In the Heights, recibe el Premio de los Fundadores HOLA Raúl Juliá

Cortesía/Creative Link NY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La Organización Hispana de Actores Latinos (HOLA) celebró su Gala de los Premios HOLA del 50.º Aniversario en el HK Hall de Manhattan, marcando cinco décadas de apoyo a artistas hispanos y latinos en las artes escénicas. La velada reunió a estrellas del teatro, cine, televisión, Broadway y presentó a los nominados y ganadores de teatro 2025.

La conducción de la ceremonia estuvo en manos de la personalidad de Broadway Bianca Marroquín y el presentador ganador del Emmy Frank DiLella.

Lee además
En esta foto de archivo, Kim Kardashian y Kanye West asisten a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las artes escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020. El febrero pasado, la estrella estadounidense de la telerrealidad le pidió oficialmente el divorcio al rapero y empresario, tras casi siete años de matrimonio. Kim y Kanye estuvieron casados desde mayo de 2014 y producto de su amor tuvieron cuatro hijos: North, Psalm, Saint y Chicago West.
CELEBRIDADES

Kim Kardashian revela que Kanye West lleva meses sin ver a sus hijos
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.
CONTROVERSIA

Hija de Michael Jackson recibe 65 millones de dólares del patrimonio del cantante

Bajo la dirección creativa del director y coreógrafo Luis Salgado, la ceremonia ofreció momentos artísticos memorables y celebró las trayectorias que han transformado el panorama teatral latino en Estados Unidos.

Durante la gala, el reconocido cantante y actor Rubén Blades susbió al escenario para entregar el Premio de los Fundadores HOLA Raúl Juliá a Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales Hamilton e In the Heights.

Embed

El galardón fue presentado por sus contribuciones extraordinarias a las artes escénicas y su firme compromiso con la proyección de voces latinas en teatro, cine y televisión, explicó HOLA en un comunicado de prena.

Asimismo, Ariana DeBose recibió el Premio HOLA Rita Moreno a la Excelencia 2025 de manos de su gran amiga y presentadora de televisión Ana Navarro, por su talento, pionero liderazgo e impacto en la representación de la comunidad hispana y latina en la industria del entretenimiento.

Logros latinos recientes

La compositora ganadora de multiples Grammy y nominada al Premio Tony 2025 por la música original de Real Women Have Curves – The Musical, Joy Huerta, recibió el Premio HOLA a la Excelencia en Música.

El reconocimiento llega tras convertirse en la primera mujer mexicana en escribir la partitura original de un musical de Broadway y obtener una nominación al Tony. Florencia Cuenca, quien formó parte del elenco del impactante musical, le entregó el galardón entre conmovedora palabras.

INTAR Theatre fue reconocido con el Premio HOLA a la Excelencia en Teatro por su legado perdurable rumbo a su 60.º aniversario en 2026 y por el histórico nombramiento de Nidia Medina como su primera directora artística.

La producción de Broadway Buena Vista Social Club fue honrada con distinciones para Patricia Delgado (Premio HOLA Graciela Daniele a la Excelencia en Coreografía) y Leonardo Reyna (Premio HOLA Elizabeth Peña Artista Revelación).

Ganadores de la gala:

Premio Gilberto Zaldívar a Mejor Producción

  • Destino Manifiesto – Teatro LATEA y Split/Decision

Mejor Dramaturgia

  • Christin Eve Cato – O.K.!
  • Luis Quintero – Medea: Re-Versed

Mejor Dirección

  • Manuel Ortiz – Destino Manifiesto

Mejor Diseño Teatral

  • Destino Manifiesto (Teatro LATEA & Split/Decision)
  • Attilio Rigotti – Diseño de Escenografía, Sonido y Proyecciones
  • Miguel Valderrama – Diseño de Iluminación

Mejor Actuación en un Reparto

  • O.K.! (INTAR Theatre)
  • Yadira Correa
  • Danaya Esperanza
  • Cristina Pitter
  • Claudia Ramos Jordán

Actuación Destacada de un Actor Principal

  • Tony Macy-Pérez – Efecto Dominó

Actuación Destacada de un Actor de Reparto

  • Gredivel Vásquez – Las Vidas Rotas

Temas
Te puede interesar

Billie Eilish envía regalo a fan que la defendió de agresión en concierto

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno