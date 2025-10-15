Actores latinos brillan en gala de Premios HOLA 50.º Aniversario

Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales Hamilton e In the Heights, recibe el Premio de los Fundadores HOLA Raúl Juliá

NUEVA YORK.- La Organización Hispana de Actores Latinos (HOLA) celebró su Gala de los Premios HOLA del 50.º Aniversario en el HK Hall de Manhattan, marcando cinco décadas de apoyo a artistas hispanos y latinos en las artes escénicas. La velada reunió a estrellas del teatro, cine, televisión, Broadway y presentó a los nominados y ganadores de teatro 2025.

La conducción de la ceremonia estuvo en manos de la personalidad de Broadway Bianca Marroquín y el presentador ganador del Emmy Frank DiLella.

Bajo la dirección creativa del director y coreógrafo Luis Salgado, la ceremonia ofreció momentos artísticos memorables y celebró las trayectorias que han transformado el panorama teatral latino en Estados Unidos.

Durante la gala, el reconocido cantante y actor Rubén Blades susbió al escenario para entregar el Premio de los Fundadores HOLA Raúl Juliá a Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales Hamilton e In the Heights.

El galardón fue presentado por sus contribuciones extraordinarias a las artes escénicas y su firme compromiso con la proyección de voces latinas en teatro, cine y televisión, explicó HOLA en un comunicado de prena.

Asimismo, Ariana DeBose recibió el Premio HOLA Rita Moreno a la Excelencia 2025 de manos de su gran amiga y presentadora de televisión Ana Navarro, por su talento, pionero liderazgo e impacto en la representación de la comunidad hispana y latina en la industria del entretenimiento.

Logros latinos recientes

La compositora ganadora de multiples Grammy y nominada al Premio Tony 2025 por la música original de Real Women Have Curves – The Musical, Joy Huerta, recibió el Premio HOLA a la Excelencia en Música.

El reconocimiento llega tras convertirse en la primera mujer mexicana en escribir la partitura original de un musical de Broadway y obtener una nominación al Tony. Florencia Cuenca, quien formó parte del elenco del impactante musical, le entregó el galardón entre conmovedora palabras.

INTAR Theatre fue reconocido con el Premio HOLA a la Excelencia en Teatro por su legado perdurable rumbo a su 60.º aniversario en 2026 y por el histórico nombramiento de Nidia Medina como su primera directora artística.

La producción de Broadway Buena Vista Social Club fue honrada con distinciones para Patricia Delgado (Premio HOLA Graciela Daniele a la Excelencia en Coreografía) y Leonardo Reyna (Premio HOLA Elizabeth Peña Artista Revelación).

Ganadores de la gala:

Premio Gilberto Zaldívar a Mejor Producción

Destino Manifiesto – Teatro LATEA y Split/Decision

Mejor Dramaturgia

Christin Eve Cato – O.K.!

Luis Quintero – Medea: Re-Versed

Mejor Dirección

Manuel Ortiz – Destino Manifiesto

Mejor Diseño Teatral

Destino Manifiesto (Teatro LATEA & Split/Decision)

Attilio Rigotti – Diseño de Escenografía, Sonido y Proyecciones

Miguel Valderrama – Diseño de Iluminación

Mejor Actuación en un Reparto

O.K.! (INTAR Theatre)

Yadira Correa

Danaya Esperanza

Cristina Pitter

Claudia Ramos Jordán

Actuación Destacada de un Actor Principal

Tony Macy-Pérez – Efecto Dominó

Actuación Destacada de un Actor de Reparto