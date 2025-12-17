miércoles 17  de  diciembre 2025
Premios Óscar serán transmitidos por YouTube a partir de 2029

ABC, donde se ha transmitido la noche más importante de la industria cinematográfica durante décadas, tiene los derechos de transmisión hasta 2028

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan O'Brien como anfitrión.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una decisión que seguramente causará conmoción en Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas firmó un acuerdo plurianual que le dará a YouTube los derechos globales exclusivos de los Premios Óscar, comenzando en 2029 con la ceremonia número 101 y que tendrá vigencia hasta 2033.

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
Películas de Brasil y Argentina preseleccionadas en contienda por el Óscar
Un Golden Globes de gran tamaño se exhibe antes del evento de anuncio de nominaciones para la 83.ª edición de los Premios Golden Globes en Beverly Hills, California, el 8 de diciembre de 2025.    
Hollywood inicia temporada de premios con nominaciones a los Golden Globes

Los Óscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, el contenido tras bambalinas y el Baile de los Gobernadores (Governors Ball) estarán disponibles en vivo y de forma gratuita para los espectadores de todo el mundo, así como para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos, reseñó Variety.

Los artífices del acuerdo afirmaron que esperan que esta transición a YouTube ayude a que la ceremonia sea más accesible para la creciente audiencia global de la Academia mediante funciones como subtítulos y pistas de audio disponibles en varios idiomas.

“Los Óscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística. Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, a la vez que se mantiene fiel a su legado histórico”, afirmó Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube.

La Academia ha estado buscando un nuevo acuerdo de licencia de transmisión para la mayor parte de 2025. Durante el verano, varios compradores esperados y poco convencionales, como NBCUniversal y Netflix, se presentaron como posibles interesados.

Detalles del acuerdo

Fuentes internas especulan que YouTube pagó más de nueve cifras por los Óscar, superando lo que ofrecían Disney/ABC y NBCUniversal, que rondaba las ocho cifras.

Según el contrato más reciente, Disney pagaba alrededor de 100 millones de dólares anuales por los premios, pero dada la caída en número de audiencia, se cree que tanto Disney como ABC buscaban pagar menos en derechos de licencia.

Fuentes internas afirman que los ejecutivos de Disney se sorprendieron al enterarse de la noticia de YouTube justo antes de que la Academia publicara su comunicado de prensa.

