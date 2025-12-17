miércoles 17  de  diciembre 2025
Películas de Brasil y Argentina preseleccionadas en contienda por el Óscar

Los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votarán para elegir a los finalistas de los premios Óscar entre el 12 y el 16 de enero

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024. 

 

 

AFP/Pedro Ugarte

LOS ÁNGELES.- El drama legal argentino Belén y el thriller político brasileño El agente secreto entraron en la lista corta del Óscar a la Mejor película internacional, divulgada este martes por la Academia. La shortlist (lista corta) es una fase clave dentro del proceso de selección que define qué películas continúan en la carrera rumbo a las nominaciones oficiales.

El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonca y protagonizada por Wagner Moura, es un drama personal, político y de espionaje ambientado en el Brasil de los años 1970, bajo la dictadura militar.

La producción busca repetir el éxito de Brasil en la edición de los Óscar de este año cuando el país logró la estatuilla a Mejor película internacional con Aún estamos aquí, de Walter Salles, otro retrato de los llamados años de plomo.

El agente secreto entró con buen pie en la temporada de premiaciones de Hollywood, con tres nominaciones a los Globos de Oro que se entregarán en enero, incluyendo a la codiciada categoría de Mejor película.

Belén, protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi, sigue la historia de la vida real de una joven que fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado, bajo sospecha de haberse practicado un aborto ilegal.

La producción fue ovacionada en el Festival de Cine de San Sebastián.

Otras seleccionadas

La española Sirat. Trance en el desierto también figura en la lista corta de la Academia, que tradicionalmente preselecciona en la primera fase de votación 15 candidatas en la categoría internacional.

Otras precandidatas que viven un momento efervescente son la noruega Valor sentimental, protagonizada por Stellan Skarsgard, y que llega como una de las grandes favoritas para los Globos de Oro, que abre la temporada de premios, y la apuesta respaldada por Francia Un simple accidente.

Dirigida por el iraní Jafar Panahi, Un simple accidente sigue a un hombre que cree haber encontrado de forma fortuita a su torturador en las calles de Teherán.

Rodada de forma clandestina, la producción ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Sound of Falling (Alemania), Homebound (India), The President's Cake (Irak), Kokuho (Japón), Lo que queda de ti (Jordania), Palestine 36 (Territorio palestino), No Other Choice (Corea del Sur), Late Shift (Suiza), Left-Handed Girl (Taiwán) y La voz de Hind Rajab (Túnez) completan la lista.

Los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votarán para elegir a los finalistas de los premios Óscar entre el 12 y el 16 de enero.

Las nominaciones para la 98ª edición del codiciado premio serán anunciadas el 22 de enero, mientras que la fastuosa ceremonia del cine se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.

