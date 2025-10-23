viernes 24  de  octubre 2025
Premios Platino presenta 12 categorías

Con estas nuevas adiciones, los Premios Platino refuerzan su compromiso con la promoción y el reconocimiento de todas las áreas que intervienen en la creación audiovisual

Premios Platino Xcaret.&nbsp;

Premios Platino Xcaret. 

Cortesía/H+M Communication
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los Premios Platino evolucionan con el objetivo de reflejar la diversidad y la riqueza del audiovisual iberoamericano, atendiendo a las peticiones recibidas desde distintos sectores de la industria. En este sentido, en la edición 2026, se incluirán 12 nuevas categorías en la premiación.

En el ámbito cinematográfico, se incorporarán tres reconocimientos que ponen en valor disciplinas esenciales para la creación audiovisual: el Premio Platino al mejor diseño de vestuario, el Premio Platino a los mejores efectos especiales y el Premio Platino al mejor maquillaje y peluquería.

Por su parte, las producciones seriadas verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de distinciones que abarcan aspectos tanto técnicos como artísticos. Entre ellas se encuentran: mejor serie de larga duración —para aquellas con más de 26 capítulos—, a la mejor música original, a las mejores direcciones de montaje, arte, fotografía y sonido, así como los premios al mejor diseño de vestuario, a los mejores efectos especiales y al mejor maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie.

Con estas nuevas adiciones, los Premios Platino refuerzan su compromiso con la promoción y el reconocimiento de todas las áreas que intervienen en la creación audiovisual, desde las más visibles hasta aquellas que, desde la técnica y el arte, contribuyen de manera decisiva a la excelencia de las producciones iberoamericanas.

Formato renovado

En coherencia con los acuerdos establecidos con las cadenas que retransmiten la ceremonia, la organización ha diseñado un nuevo esquema de celebración que busca optimizar la estructura del evento y potenciar su atractivo televisivo. La entrega de los premios se desarrollará en dos eventos complementarios.

Por un lado, la gala televisada reunirá las categorías: mejor película iberoamericana de ficción, mejor película documental, mejor película de animación, mejor comedia, mejor ópera prima, mejor dirección, mejor guion, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la mejor miniserie o teleserie de ficción o documental, mejor creador en miniserie o teleserie, mejor serie de larga duración y el premio de honor del cine iberoamericano.

El resto de categorías serán anunciadas previamente a la gala en un formato que se desarrollará en los próximos meses dando el protagonismo y reconocimiento a los ganadores.

Este formato permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas —en lugar de las casi tres actuales—, adaptándose a un formato televisivo ameno y dinámico sin renunciar a la visibilidad ni al protagonismo de ninguno de los profesionales reconocidos. En total, se entregarán 36 premios que abarcan todas las áreas del audiovisual iberoamericano, desde las categorías creativas hasta las técnicas.

Apoyo al audiovisual iberoamericano

En los próximos días, la organización hará públicas las bases oficiales y las fechas del proceso de selección de esta nueva edición.

La XIII edición de los Premios Platino cuenta con el apoyo de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo XCARET, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Los Premios Platino son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). Además, cuentan con el respaldo de ONU Turismo, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, WAWA e ICAA, así como con la colaboración de patrocinadores como AIE, Telemundo, Universo, TNT y HBOMAX.

Asimismo, IBERIA continúa como compañía aérea oficial, posibilitando —como lo ha hecho desde la creación de los Premios PLATINO— que el talento y los invitados puedan estar presentes en la gran fiesta del audiovisual iberoamericano.

Desde la organización, agradecemos profundamente contar con estas alianzas, que contribuyen a ensalzar las producciones y a reconocer a los creadores más destacados de cada año en los 23 países iberoamericanos.

